В Краснодаре работают 10 ярмарок выходного дня
В Краснодаре 30 апреля открылись 10 ярмарок выходного дня
Представлена фермерская продукция около 600 сельхозпроизводителей из 16 районов Кубани — Выселковского, Калининского, Динского, Брюховецкого, Курганинского, Каневского, Павловского, Тимашевского и других. Фермеры привезли на реализацию более 90 тонн урожая. Как сообщает краевая пресс-служба, на ярмарках можно купить товары по ценам местных изготовителей.
Ярмарки расположены по адресам:
- улица Будённого (между Красной и Рашпилевской);
- улица Уральская, 170/7;
- улица Бершанской (вблизи строения № 216/1);
- улица Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26);
- улица Яцкова (вблизи дома № 11);
- улица Дзержинского (вблизи дома № 213);
- улица Каляева (вблизи строения № 198);
- улица Бургасская (вблизи дома № 31/1);
- улица Одесская (вблизи дома № 48);
- улица Ишунина, 7.
Кроме того, дополнительно организована торговая площадка по улице Захарова (вблизи дома № 23).
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