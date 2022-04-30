В Краснодаре работают 10 ярмарок выходного дня

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 30 апреля открылись 10 ярмарок выходного дня

Представлена фермерская продукция около 600 сельхозпроизводителей из 16 районов Кубани — Выселковского, Калининского, Динского, Брюховецкого, Курганинского, Каневского, Павловского, Тимашевского и других. Фермеры привезли на реализацию более 90 тонн урожая. Как сообщает краевая пресс-служба, на ярмарках можно купить товары по ценам местных изготовителей.

Ярмарки расположены по адресам:

  • улица Будённого (между Красной и Рашпилевской);
  • улица Уральская, 170/7;
  • улица Бершанской (вблизи строения № 216/1);
  • улица Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26);
  • улица Яцкова (вблизи дома № 11);
  • улица Дзержинского (вблизи дома № 213);
  • улица Каляева (вблизи строения № 198);
  • улица Бургасская (вблизи дома № 31/1);
  • улица Одесская (вблизи дома № 48);
  • улица Ишунина, 7.

Кроме того, дополнительно организована торговая площадка по улице Захарова (вблизи дома № 23).

Краснодар Кубанская ярмарка Продукты питания Ярмарки

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