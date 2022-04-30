В Краснодаре работают 10 ярмарок выходного дня

Представлена фермерская продукция около 600 сельхозпроизводителей из 16 районов Кубани — Выселковского, Калининского, Динского, Брюховецкого, Курганинского, Каневского, Павловского, Тимашевского и других. Фермеры привезли на реализацию более 90 тонн урожая. Как сообщает краевая пресс-служба, на ярмарках можно купить товары по ценам местных изготовителей.

Ярмарки расположены по адресам:

улица Будённого (между Красной и Рашпилевской);

улица Уральская, 170/7;

улица Бершанской (вблизи строения № 216/1);

улица Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26);

улица Яцкова (вблизи дома № 11);

улица Дзержинского (вблизи дома № 213);

улица Каляева (вблизи строения № 198);

улица Бургасская (вблизи дома № 31/1);

улица Одесская (вблизи дома № 48);

улица Ишунина, 7.

Кроме того, дополнительно организована торговая площадка по улице Захарова (вблизи дома № 23).