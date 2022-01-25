Тренировочный лавинно-спасательный полигон на «Роза Хутор» возобновил работу

Бесплатная тренировочная площадка действует с 2020 года в рамках социальной инициативы курорта «Роза Хутор». Она помогает отработать навыки обращения со специальным лавинным снаряжением и рассказывает о порядке поиска и спасения людей в лавине.

Полигон представляет собой размещенные под снегом датчики-мишени, управляемые с помощью специального пульта. Тренировку проводят специалисты противолавинной службы курорта. Во время тренировки необходимо найти цель при помощи бипера, прозондировать ее и откопать. При попадании щупа в мишень срабатывает сенсор движения, установленный под ней, и передает сигнал на пульт. Таким образом, когда одна цель обнаружена, можно искать следующую.

«Мы уделяем огромное внимание обеспечению безопасности на курорте. Но часто это зависит не только от нас, но и от ответственного поведения гостей на горных склонах. Культура катания в нашей стране только складывается, однако мы наблюдаем, что люди стали серьезнее подходить как с собственной, так и к безопасности окружающих. Если за первый сезон работы полигон посетили 50 человек, то в прошлом году уже 417. Чтобы безопасно кататься или уметь оказать помощь в экстремальной ситуации, необходимо обладать определенными навыками. Получить их можно только у специалистов, для которых горы — это образ жизни. Поэтому на нашем полигоне тренировки ведут сотрудники Противолавинной службы курорта», — отметил заместитель гендиректора по эксплуатации «Роза Хутор» Сергей Чернов.