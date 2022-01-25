Тренировочный лавинно-спасательный полигон на «Роза Хутор» возобновил работу

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение пресс-службы «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы «Роза Хутор»

Курорт «Роза Хутор» дал возможность получить теоретические и практические навыки безопасного поведения в горах на лавинно-спасательном полигоне

Бесплатная тренировочная площадка действует с 2020 года в рамках социальной инициативы курорта «Роза Хутор». Она помогает отработать навыки обращения со специальным лавинным снаряжением и рассказывает о порядке поиска и спасения людей в лавине.

Полигон представляет собой размещенные под снегом датчики-мишени, управляемые с помощью специального пульта. Тренировку проводят специалисты противолавинной службы курорта. Во время тренировки необходимо найти цель при помощи бипера, прозондировать ее и откопать. При попадании щупа в мишень срабатывает сенсор движения, установленный под ней, и передает сигнал на пульт. Таким образом, когда одна цель обнаружена, можно искать следующую.

«Мы уделяем огромное внимание обеспечению безопасности на курорте. Но часто это зависит не только от нас, но и от ответственного поведения гостей на горных склонах. Культура катания в нашей стране только складывается, однако мы наблюдаем, что люди стали серьезнее подходить как с собственной, так и к безопасности окружающих. Если за первый сезон работы полигон посетили 50 человек, то в прошлом году уже 417. Чтобы безопасно кататься или уметь оказать помощь в экстремальной ситуации, необходимо обладать определенными навыками. Получить их можно только у специалистов, для которых горы — это образ жизни. Поэтому на нашем полигоне тренировки ведут сотрудники Противолавинной службы курорта», — отметил заместитель гендиректора по эксплуатации «Роза Хутор» Сергей Чернов.

  • © Изображение пресс-службы «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы «Роза Хутор»
  • © Изображение пресс-службы «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы «Роза Хутор»

Попасть на тренировочную площадку можно на лыжах или сноуборде, тренировки проводятся только для лиц старше 18 лет. Возможно присутствие на тренировках детей с 14 лет вместе с родителями.

Программа создана согласно международным стандартам и подходит как начинающим райдерам, так и опытным. Полигон начал работу в январе 2022 года, занятия проводятся по средам и субботам с 13:00 до 15:00. Они включают в себя теоретическую часть и практическую. Таким образом, отрабатывается техника индивидуального и командного поиска. Лавинное снаряжение — бипер, лопату и щуп можно получить на полигоне.

Занятия проводятся бесплатно по предварительной записи через WhatsАpp по номеру +7(964)948-56-49. Количество участников в группе ограничено.

Тренировочный полигон продолжит свою работу до конца текущего зимнего сезона.

Как сообщали ранее Юга.ру, на курорте «Роза Хутор» 21 января открылась выставка ледяных скульптур.

Горнолыжный спорт Курорты и туризм Роза Хутор Сочи Спасение

Новости

В Геленджике хлебозавод кубанской депутатки решил продавать «блокадный хлеб» по восстановленному рецепту, но одумался
В Краснодаре автомобиль в ДТП перевернулся на крышу. Есть пострадавший
На Кубани снег повредил детсад, где детей не было из-за отключения воды
В Краснодарском крае ищут родных солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны в Крыму
Количество заболевших коронавирусом на Кубани приближается к тысяче человек в день
Из-за снега в Краснодаре несколько дней не вывозят мусор

Лента новостей

Фотограф снял с разных высот парк и стадион «Краснодар» в снегу
23 января, 18:02
Фотограф снял с разных высот парк и стадион «Краснодар» в снегу
История девушки, которая практически потеряла зрение после пневмонии
20 января, 13:03
История девушки, которая практически потеряла зрение после пневмонии
Как Дая живет в большом и неудобном Краснодаре
«Картина малорадостная»
23 января, 08:00
«Картина малорадостная»
Что изменилось на Кубани и в России за год после акции в поддержку Навального

Реклама на сайте