В Адыгейске заложили капсулу потомкам

На центральной площади Адыгейска прошла церемония закладки капсулы с посланием потомкам. Свою подпись под текстом поставил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Также послание подписали отличники учебы и почетные гости. На памятной плите оставили указание: вскрыть капсулу времени в 2069 году в день 100-летия Адыгейска.

«Каждый, кто здесь живет и работает, растит детей, своими делами и начинаниями содействует процветанию родного города и всей Адыгеи. Горожане активно вовлекаются в развитие всех сфер жизни: помогают наращивать производственный, культурный, спортивный потенциал Адыгейска, участвуют в благоустройстве городских улиц и дворов», — сказал Кумпилов.

Мэр города Махмуд Тлехас отметил, что сегодняшние достижения жителей Адыгейска станут основой для дальнейшего развития.

«Когда представители будущего поколения откроют эту капсулу, прочитают и поймут, что мы чувствовали сегодня, сравнят с тем, что будет через 50 лет. Может, они что-то вспомнят, что уже забудется, может, это подвигнет их на новые достижения», — отметил Тлехас.