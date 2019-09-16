В Адыгейске заложили капсулу потомкам
В Адыгейске 14 и 15 сентября отметили 50-летие со дня основания города
На центральной площади Адыгейска прошла церемония закладки капсулы с посланием потомкам. Свою подпись под текстом поставил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Также послание подписали отличники учебы и почетные гости. На памятной плите оставили указание: вскрыть капсулу времени в 2069 году в день 100-летия Адыгейска.
«Каждый, кто здесь живет и работает, растит детей, своими делами и начинаниями содействует процветанию родного города и всей Адыгеи. Горожане активно вовлекаются в развитие всех сфер жизни: помогают наращивать производственный, культурный, спортивный потенциал Адыгейска, участвуют в благоустройстве городских улиц и дворов», — сказал Кумпилов.
Мэр города Махмуд Тлехас отметил, что сегодняшние достижения жителей Адыгейска станут основой для дальнейшего развития.
«Когда представители будущего поколения откроют эту капсулу, прочитают и поймут, что мы чувствовали сегодня, сравнят с тем, что будет через 50 лет. Может, они что-то вспомнят, что уже забудется, может, это подвигнет их на новые достижения», — отметил Тлехас.
Адыгейск — второй по величине город Адыгеи, который находится в 110 км от Майкопа и 15 км от Краснодара. По данным на 2018 год, в Адыгейске проживает 15 тыс. 207 человек.
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