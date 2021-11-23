Краснодарцы могут сделать подарки детям с ограниченными возможностями

В рамках этой социальной акции 400 детей с ограниченными возможностями здоровья получат подарки к Новому году. Юга.ру подготовили небольшую инструкцию о том, как исполнить детские мечты.

В магазинах «Пятёрочка» уже появились новогодние елки, украшенные открытками с письмами Деду Морозу от юных подопечных фонда. Чтобы исполнить новогоднее желание ребенка, нужно выбрать одну или несколько открыток на елке, купить подарки, о которых там говорится, и передать их сотрудникам магазинов, участвующих в акции. При желании можно приложить к подарку маленькое письмо с поздравлениями и пожеланиями.

«Новый год для многих — это самый долгожданный праздник. Это время чудес, исполнения желаний и веры в лучшее. Каждый из нас в детстве мечтал о чем-то и писал письма доброму Дедушке Морозу в надежде, что мечта исполнится. Сегодня у каждого из нас есть возможность стать зимним волшебником для 400 детей, которые ждут чуда и верят в сказку! Мы можем поделиться своим теплом и заботой, чтобы сердца этих деток наполнились счастьем», — рассказала начальник отдела маркетинга макрорегиона «Северный Кавказ» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева.

Узнать подробнее о проекте можно из информационных плакатов в магазинах. Также на вопросы смогут ответить и сотрудники магазинов.

Все подарки, собранные за время акции, передадут особенным детям Краснодарского края.

«Благодаря «Пятёрочке» мы обрели не только доброго и надежного партнера, но и большие возможности привлечения горожан к благотворительности и проблемам особенных детей. Мы не только подарим сказку, но и обеспечим детей и подростков с инвалидностью всем необходимым, дадим возможность развиваться и социализироваться. Это и есть волшебство!» — добавила руководитель АНО «Синяя Птица» Александра Кураускас.