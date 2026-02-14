Краснодарский хоровод-бар «Бирюльки» номинировали на международную премию дизайна заведений

  • © Фото Инны Шевякиной, предоставлено Юга.ру
    © Фото Инны Шевякиной, предоставлено Юга.ру

В Краснодаре бар «Бирюльки» впервые номинировали на премию Restaurant & Bar Design Awards

2 февраля владельцы краснодарского бара «Бирюльки» сообщили в телеграм-канале, что заведение номинировали на международную премию Restaurant & Bar Design Awards. 

«Кто из нас не мечтал выйти за пределы возможностей и сделать что-то стоящее, о чем станет известно всему миру? Не будем скромничать, когда мы создавали «Бирюльки» — именно эта цель у нас и стояла! Мы хотели показать всем, что русская культура — это гораздо шире, больше и многограннее , чем матрешки-балалайки. В номинации мы представляем Россию», — написали они. 

Restaurant & Bar Design Awards — премия, существующая с 2008 года, которая отмечает достижения в области дизайна и архитектуры в сфере общественного питания и баров на международном уровне. 

Всего выбирают пять региональных победителей из Азии, Америки, Австралии и Тихоокеанского региона, Европы, Ближнего Востока и Африки, а также двух победителей в номинации «Лучший бар» и «Лучший ресторан» в мире.

Отметим, что с 2009 года премия приняла более 14 тыс. заявок со всего мира, в том числе из России. В 2025 году в список номинантов вошли заведения Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

Бар «Бирюльки» открыли супруги Артур Сергеев и Инна Шевякина в мае 2025 года на улице Карасунской, 81. Разработкой проекта заведения и дизайном интерьера занималось бюро Vandall.

Бар выполнен в русском сказочном стиле и поделен на две части: «светлицу» с витражами, солнцем-Ярилой и росписями о мифологических птицах и мрачную «темницу», пространство которой «окутано перьями темного Сирина» — птицы-девы из средневековой книжной мифологии.

Читайте также:

Инна Шевякина рассказала Юга.ру, что «Бирюльки» изначально планировали сделать полностью в русском стиле, чтобы бар стал «местом притяжения и для краснодарцев, и для туристов». Отличительными особенностями заведения владелица считает дизайнерские вещи и интерьер, а также меню и коктейльную карту, которые построены на русских продуктах.

«У нас есть много русской кухни в городах России, но именно молодежного формата бара не встречали. Я думаю, что наше главное преимущество — это честность перед гостями. Мы создавали важный проект для культуры нашего города. Все, кто к нам приходят, говорят, что это ощущается. Мы ничего не копировали. Посуду мы заказываем у наших ремесленников. Проводим мероприятия только по русской культуре — это спектакли, арт-встречи, мастер-классы», — поделилась она.

  • © Фото Инны Шевякиной, предоставлено Юга.ру
    © Фото Инны Шевякиной, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Инны Шевякиной, предоставлено Юга.ру
    © Фото Инны Шевякиной, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Инны Шевякиной, предоставлено Юга.ру
    © Фото Инны Шевякиной, предоставлено Юга.ру

Владелица бара призналась, что они с мужем не искали номинаций и не подавали заявки на участие. По ее словам, победителей премии начнут объявлять с 10 августа:

«Это, конечно, удивительно и приятно, что нас заметили не только местные краснодарские организаторы премий, в которых мы также номинированы, но и более масштабные проекты! Сколько у нас соперников и есть ли кто-то еще из России — неизвестно, но в предыдущие годы я не нашла там российских представителей».

Как писали Юга.ру, краснодарский бар Mr. Drunke Bar закрылся после 16 лет работы.

