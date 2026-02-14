Краснодарский хоровод-бар «Бирюльки» номинировали на международную премию дизайна заведений

2 февраля владельцы краснодарского бара «Бирюльки» сообщили в телеграм-канале, что заведение номинировали на международную премию Restaurant & Bar Design Awards.

«Кто из нас не мечтал выйти за пределы возможностей и сделать что-то стоящее, о чем станет известно всему миру? Не будем скромничать, когда мы создавали «Бирюльки» — именно эта цель у нас и стояла! Мы хотели показать всем, что русская культура — это гораздо шире, больше и многограннее , чем матрешки-балалайки. В номинации мы представляем Россию», — написали они.

Restaurant & Bar Design Awards — премия, существующая с 2008 года, которая отмечает достижения в области дизайна и архитектуры в сфере общественного питания и баров на международном уровне.



Всего выбирают пять региональных победителей из Азии, Америки, Австралии и Тихоокеанского региона, Европы, Ближнего Востока и Африки, а также двух победителей в номинации «Лучший бар» и «Лучший ресторан» в мире.



Отметим, что с 2009 года премия приняла более 14 тыс. заявок со всего мира, в том числе из России. В 2025 году в список номинантов вошли заведения Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

Бар «Бирюльки» открыли супруги Артур Сергеев и Инна Шевякина в мае 2025 года на улице Карасунской, 81. Разработкой проекта заведения и дизайном интерьера занималось бюро Vandall.

Бар выполнен в русском сказочном стиле и поделен на две части: «светлицу» с витражами, солнцем-Ярилой и росписями о мифологических птицах и мрачную «темницу», пространство которой «окутано перьями темного Сирина» — птицы-девы из средневековой книжной мифологии.