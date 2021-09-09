Будущие мамы получат скидки в магазинах «Пятёрочки»

Каждую среду беременные женщины будут получать скидку 10% при покупках с «Выручай-картой» в магазинах сети. Подробнее — в материале портала Юга.ру.

Чтобы принять участие в проекте и воспользоваться скидкой, беременной женщине необходимо вступить в «Детский клуб» в мобильном приложении «Пятёрочки» — заполнить анкету в разделе «Жду ребенка». Каждую среду скидка автоматически будет проводиться на кассе при оплате с использованием «Выручай-карты».

Акция действует во всех магазинах «Пятёрочки» в Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии до 31 января 2022 года.

Как рассказала начальник отдела маркетинга макрорегиона «Северный Кавказ» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева, идея акции зародилась вслед за государственной инициативой поддержки беременных, по условиям которой женщина, вставшая на учет на раннем сроке, получает выплату: «Региональный проект «Пятёрочки» «С заботой о будущих мамах» — следующий шаг со стороны бизнеса в поддержке российских семей и материнства, а также часть корпоративной программы социальной ответственности. Будущие мамы нуждаются в особом внимании и заботе, и мы рады помочь в этом. В наших магазинах уже действует социальная программа для семей с детьми, и новый проект стал прекрасным его дополнением».

Эльвира Бекташева также добавила, что в случае эффективности нового проекта торговая сеть расширит его действие и на другие регионы.

С информацией об акции «С заботой о будущих мамах» можно ознакомиться в женских консультациях и поликлиниках, где размещены рекламно-информационные материалы. Также подробности об условиях участия в акции можно получить на сайте lp.5ka.ru или по телефону горячей линии: 8 (800) 555–55–05.

Мобильное приложение «Пятёрочки» доступно для скачивания в Google Play и App Store.