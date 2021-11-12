Инклюзивная среда. Как в Краснодаре создают среду равных возможностей для разных детей

В последнее время мы всё чаще слышим об инклюзивных мероприятиях и проектах по всему миру. Почему инклюзивность важна для каждого и какие проекты уже реализуются в Краснодаре, Юга.ру разбирались вместе с Благотворительным фондом «Анастасия».

Что такое «инклюзивная среда» Инклюзивная среда — это общество равных возможностей, где важен каждый человек, независимо от своих особенностей. Например, инклюзивной можно назвать театральную постановку, в которой на одной сцене с обычными актерами играют люди с особенностями развития. Помимо национальных программ, таких как «Доступная среда», социализацией людей с ограниченными возможностями здоровья занимаются благотворительные фонды, в частности Благотворительный фонд «Анастасия». Делая мир открытым для всех Насте почти четыре года, она открыта к дружбе и новым знаниям, любит игры на логику и счет. Но из-за сосудистой патологии на лице найти друзей в муниципальных яслях ей было непросто. Как и всем остальным, ей хочется общаться, играть, развивать свои таланты. Чтобы помочь таким ребятам, фонд «Анастасия» запустил благотворительную программу «Шамарики» в Центре Марины Шамара, в котором особенные и обычные дети занимаются вместе. Здесь Настя наконец-то нашла друзей и очень этим гордится.

© Фото из архива Благотворительного фонда «Анастасия»

В Центре Марины Шамара родители малышей с особенностями от двух до восьми лет могут бесплатно приводить детей в группу кратковременного пребывания и группу продленного дня. Здесь для ребят организовано питание и полное обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями. Получить помощь квалифицированных специалистов, например, психолога, могут как дети, так и их родители. С ребятами работает логопед, а развивать таланты можно в инклюзивной театральной студии или других досуговых проектах. Осенью фонд «Анастасия» подвел итоги конкурса с грантом на поддержку инклюзивных театральных проектов для детей. Восемь некоммерческих организаций получили от фонда 7 млн рублей на развитие театральных кружков и студий, где смогут выступать дети с ограниченными возможностями здоровья.

Фонд «Анастасия» оказывает благотворительную помощь специальной (коррекционной) школе-интернату в поселке Ильский Северского района. Спортивный инвентарь, оборудование, различные расходные материалы — все это фонд закупает, чтобы сделать жизнь воспитанников школы комфортнее.

Баскетбол и «Музыка тишины» Спорт, особенно командные игры, — отличный способ познакомить детей с особенностями и без друг с другом. Яркий пример — проект One Team, который реализуют профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» и Благотворительный фонд «Анастасия». Его идея — показать, что баскетбол доступен всем. Дети от 10 до 14 лет с нарушениями слуха изучают правила и играют со сверстниками под руководством профессиональных тренеров и звезд российского баскетбола. Ребята с нетерпением ждут дня занятий, чтобы скорее запрыгнуть в автобус и попасть на тренировку в краснодарский «Баскет-холл». Дети действительно стали одной командой и даже создали свой чат, где общаются и обмениваются эмоциями.

© Фото из архива Благотворительного фонда «Анастасия»

Неслышащие и слабослышащие люди говорят руками, а слышат — глазами. Чтобы общаться, им нужны специалисты, владеющие языком жестов, но таких людей в России крайне мало. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, Благотворительный фонд «Анастасия» запустил проект «Музыка тишины». Фонд планирует продвигать популярные композиции молодых исполнителей в дуэте с жестовыми певцами и переводить музыкальные хиты для неслышащих и слабослышащих детей и их родителей. В рамках проекта волонтеров обучат русскому жестовому языку для дальнейшей помощи в регионах.

Как каждый из нас может помочь сделать общество инклюзивным Магазин с кнопкой вызова и специальными стеллажами, подъезд, оборудованный пандусом, троллейбус с низким порогом для входа, вакансия, доступная соискателю с инвалидностью, — всё это важные меры для создания среды равных возможностей. Но один из ключевых шагов к инклюзии — принять, что каждый человек важен. Взрослым, чье мироощущение уже сформировалось, бывает сложно побороть предрассудки в общении с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Если вы встретили человека с инвалидностью, не стесняйтесь с ним заговорить, попробуйте пообщаться не из позиции жалости, а с желанием и интересом узнать его взгляд на какую-либо тему.

Если у вас есть ребенок, позвольте ему играть с детьми с особенностями развития на одной детской площадке, помогите детям познакомиться друг с другом, предложите интересную игру, в которую они смогут играть вместе. Помочь благотворительным фондам, которые занимаются проблемами социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, можно как материально, так и участием. Волонтеры обычно требуются, чтобы организовывать мероприятия или акции, участвовать в повседневной работе и программах помощи подопечным.

Благотворительный фонд «Анастасия» был создан в 2013 году. Он помогает детям с инвалидностью, из малообеспеченных семей, тяжелобольным и находящимся в трудной жизненной ситуации по всей России. В первую очередь, финансирует операции, покупку технических средств реабилитации, жизненно необходимых лекарств. За время своего существования фонд направил на оказание благотворительной помощи более 170 млн рублей.

Марина Шамара член попечительского совета фонда «Анастасия»