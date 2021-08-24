Звезды сошлись: «Пятёрочка» дарит игрушки по мотивам популярной игры

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую акцию с подарками за покупки. Подробно о том, что в ближайшее время можно будет получить в магазинах сети в подарок и как это сделать, — в материале портала Юга.ру. Много подарков «Приглашенными звездами» новой акции от «Пятёрочки» стали бравлы — миниатюрные игрушки по мотивам популярной мобильной игры Brawl Stars. Акция проходит с 24 августа до 4 октября: в этот период покупатели торговой сети могут получать бравлы в подарок.

Один бравл в индивидуальном флоупаке из FSC*-бумаги полагается за каждые 555 рублей в чеке с «Выручай-картой» или за покупку товаров — партнеров акции, отмеченных специальным стикером. Также игрушки можно приобрести отдельно за 55 рублей. Бравлы упакованы в непрозрачный конверт, поэтому выбор игрушки — это всегда сюрприз. *Знак FSC на упаковке или продукции из древесины означает, что производитель и продавец прошли сертификационную процедуру, аудит и гарантируют, что при заготовке были соблюдены экологические требования, нанесен минимальный вред природе, максимально учтены интересы местных жителей. Благодаря застежке игрушку можно использовать в качестве брелока, а с помощью присоски ее можно крепить на поверхность — например, для кастомизации смартфона или ноутбука. Также бравлы можно соединять друг с другом и составлять браслеты и другие детские украшения в различных комбинациях. Всего в коллекции 29 игрушек: 26 — с изображением героев игры Brawl Stars, 2 — от спонсоров (брендов Whiskas и Felix) и 1 редкая — с логотипом «Пятёрочки». Кроме того, 5 бравлов имеют спецэффекты: 3 игрушки светятся в темноте и 2 — блестят.