Звезды сошлись: «Пятёрочка» дарит игрушки по мотивам популярной игры
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую акцию с подарками за покупки.
Подробно о том, что в ближайшее время можно будет получить в магазинах сети в подарок и как это сделать, — в материале портала Юга.ру.
Много подарков
«Приглашенными звездами» новой акции от «Пятёрочки» стали бравлы — миниатюрные игрушки по мотивам популярной мобильной игры Brawl Stars. Акция проходит с 24 августа до 4 октября: в этот период покупатели торговой сети могут получать бравлы в подарок.
«Коробочка храбрости»:
Один бравл в индивидуальном флоупаке из FSC*-бумаги полагается за каждые 555 рублей в чеке с «Выручай-картой» или за покупку товаров — партнеров акции, отмеченных специальным стикером. Также игрушки можно приобрести отдельно за 55 рублей. Бравлы упакованы в непрозрачный конверт, поэтому выбор игрушки — это всегда сюрприз.
*Знак FSC на упаковке или продукции из древесины означает, что производитель и продавец прошли сертификационную процедуру, аудит и гарантируют, что при заготовке были соблюдены экологические требования, нанесен минимальный вред природе, максимально учтены интересы местных жителей.
Благодаря застежке игрушку можно использовать в качестве брелока, а с помощью присоски ее можно крепить на поверхность — например, для кастомизации смартфона или ноутбука. Также бравлы можно соединять друг с другом и составлять браслеты и другие детские украшения в различных комбинациях.
Всего в коллекции 29 игрушек: 26 — с изображением героев игры Brawl Stars, 2 — от спонсоров (брендов Whiskas и Felix) и 1 редкая — с логотипом «Пятёрочки». Кроме того, 5 бравлов имеют спецэффекты: 3 игрушки светятся в темноте и 2 — блестят.
Где «борщевой набор» стоит дешевле:
Еще больше подарков
Также в рамках акции в мобильном приложении «Пятёрочки» появилась игра, в которой за прохождение уровней можно получить брендированную продукцию Brawl Stars, купоны на скидку на заказ в сервисе «Пятёрочка Доставка» и в популярные магазины («Дочки-сыночки», kari, SOKOLOV и другие), дополнительные баллы на «Выручай-карту», подписку на онлайн-сервис IVI.
Кроме того, можно принять участие в розыгрыше ценных призов — смартфонов iPhone 12 Pro Max, ноутбуков Acer Aspire, игровой консоли Sony PlayStation 5 и сертификатов на путешествие.
Загрузить игру можно через QR-код на флоупаке.
Игра представляет собой популярный формат головоломки с несложными правилами (например, собрать одинаковые фигуры в ряд) и множеством уровней. Ежедневно игроку предоставляется три «жизни» (стартовых попытки). При этом, чтобы получить новые «жизни», можно использовать баллы программы лояльности или выполнить специальное задание (например, добавить email в профиль, оценить купленный товар, совершить покупку на определенную сумму с применением «Выручай-карты» и др.). Игра будет доступна в приложении до 26 сентября.
Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:— Мы активно внедряем элементы геймификации, отвечая на тренды и делая шопинг более увлекательным и эмоциональным для всей семьи. Новая акция «Бравлы» предполагает как офлайн-, так и онлайн-вовлечение. Теперь за покупки в магазинах мы дарим игрушки с изображениями героев популярной мобильной игры, которые можно собирать и обмениваться ими с друзьями, а в мобильном приложении «Пятёрочки» появилась собственная игра-головоломка. Уверен, что такой комплексный подход позволит нам привлечь еще больше внимания к акции и повысить лояльность наших гостей.
Подробные условия участия в акции и получения призов размещены на сайте brawls.5ka.ru.