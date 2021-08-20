«Коробочка храбрости»: в городах Кубани собирают помощь для тяжелобольных детей

Краснодарский край

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Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с АНО благотворительных и социальных программ «Синяя Птица» запустили акцию «Коробочка храбрости».

Цель инициативы — собрать необходимые гигиенические товары и игрушки для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в онкологических и гематологических отделениях больниц Краснодара. Подробнее о том, как помочь, читайте в материале портала Юга.ру.

Благотворительная акция по сбору игрушек и товаров для тяжелобольных детей в паллиативном состоянии проходит с 16 августа по 14 октября в 194 магазинах «Пятёрочка», расположенных в Краснодаре, Крымске, Новороссийске, Туапсе, Тимашевске, Гулькевичах, Белореченске.

«Мы вместе»:

На время действия акции участвующие магазины «Пятёрочка» отмечены специальными информационными плакатами. Сотрудники магазинов принимают:

  • детские средства личной гигиены;
  • подгузники любой марки # 4, 5, 6, 7;
  • детское питание;
  • конструкторы, пластиковые игрушки, машинки, куклы;
  • канцелярские товары, развлекательные журналы.

Не принимаются б/у игрушки, мягкие игрушки, разборные игрушки с мелкими элементами, а также игрушки, имеющие химический или любой ощутимый запах, красящий пигмент, ткань и шерсть в составе.

Игрушки и необходимые товары можно как принести с собой, так и приобрести сразу в «Пятёрочке». Все собранные в период акции вещи волонтеры «Синей птицы» доставят детям в паллиативном состоянии и детям, находящимся в онкологических и гематологических отделениях краснодарских больниц.

Эльвира Бекташева, начальник отдела маркетинга макрорегиона «Северный Кавказ» торговой сети «Пятёрочка»:
— Каждый день ребенку в паллиативном состоянии нужен особый уход и максимум внимания со стороны близких. Зачастую матери тяжелобольных малышей оставляют работу, чтобы ухаживать за ребенком, и поэтому всегда ограничены в средствах. Мы надеемся, что благодаря нашим общим усилиям и отношению мы сможем оказать посильную помощь и подарить детям и их родителям больше радости, а также обеспечить качественный уход.

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