«Коробочка храбрости»: в городах Кубани собирают помощь для тяжелобольных детей

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с АНО благотворительных и социальных программ «Синяя Птица» запустили акцию «Коробочка храбрости».

Цель инициативы — собрать необходимые гигиенические товары и игрушки для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в онкологических и гематологических отделениях больниц Краснодара. Подробнее о том, как помочь, читайте в материале портала Юга.ру.

Благотворительная акция по сбору игрушек и товаров для тяжелобольных детей в паллиативном состоянии проходит с 16 августа по 14 октября в 194 магазинах «Пятёрочка», расположенных в Краснодаре, Крымске, Новороссийске, Туапсе, Тимашевске, Гулькевичах, Белореченске.