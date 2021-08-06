Где «борщевой набор» стоит дешевле? Спойлер — в «Пятёрочке»
Ведущая продуктовая розничная компания России X5 Group представила индекс «Пятёрочки» за второй квартал 2021 года.
Согласно данным ритейлера, цены на овощи из «борщевого набора» в магазинах сети были ниже рынка. Подробности — в материале портала Юга.ру.
«Пятёрочка» vs. рынок
По данным Росстата, в апреле-июне минимальный продовольственный набор на месяц в среднем по стране стоил 4 979 рублей. В Москве его стоимость составляла 5 977 рублей, в Санкт-Петербурге — 5 527 рублей. Стоимость аналогичной продуктовой корзины в «Пятёрочке» в этот период составляла 4 977 рублей в магазинах Центральной части России, на Урале и в Сибири, 5 505 рублей — в столичных объектах, 5 394 рубля — в петербургских.
Бананы, лук и яйца:
Таким образом индекс «Пятёрочки», то есть соотношение цены базовой корзины продуктов в «Пятёрочке» и в среднем на рынке, составил 100%, 92% и 98% соответственно, то есть в Москве минимальный продовольственный набор в магазинах сети стоил дешевле на 8%, чем средняя стоимость в городе, в Петербурге — на 2% дешевле.
В течение второго квартала продовольственная инфляция ускорялась от месяца к месяцу — с 6,6% в апреле до 7,9% в июне. Еще более активную динамику Росстат фиксировал на плодоовощную продукцию — с 4,8% в начале квартала до 11,2% в конце.
Илья Федоров, руководитель макроэкономического анализа X5 Group:
— Высокая инфляция плодоовощных товаров связана преимущественно с меньшим, по сравнению с предыдущим годом, посевом корнеплодов и неудовлетворительным качеством урожая этих культур в прошлом году, что отрицательно сказалось на объеме и сроках их хранения. В результате к весне предложение овощей «борщевого набора» оказалось меньше обычного и привело к их удорожанию на рынке по всей цепочке поставок.
Про 33 продукта
В то же время «Пятёрочка» старалась обеспечить наиболее доступное для потребителей предложение в этой категории. Например, капуста в супермаркетах сети стоила на 16% ниже, чем в среднем по рынку, лук — на 11%, морковь — на 8%. В целом, практически половина из 33 продуктов, входящих в базовую корзину Росстата, в магазинах сети были дешевле среднерыночных показателей: помимо части овощей из «борщевого набора» соленая селедка — на 21%, горох и фасоль — на 20%, подсолнечное масло и яблоки — на 18%, курица — на 16%, вермишель — на 12%, мука — на 11% и т.д.
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Кроме того, на часть продуктов «Пятёрочка» зафиксировала дефляцию во втором квартале относительно первого. Так огурцы подешевели на 22%, мороженая рыба и пшено — на 3%, черный чай и перец горошком — на 2%, карамель — на 1%. Стабильными остались цены на яблоки, сыры, творог, рис и муку.
Продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов в первом квартале этого года в «Пятёрочке» стоил на 33,8–41,3% ниже среднерыночных цен. Например, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 3 008 рублей, в Москве — 3 507 рублей, в Санкт-Петербурге — 3 658 рублей.