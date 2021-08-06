Где «борщевой набор» стоит дешевле? Спойлер — в «Пятёрочке»

По данным Росстата, в апреле-июне минимальный продовольственный набор на месяц в среднем по стране стоил 4 979 рублей. В Москве его стоимость составляла 5 977 рублей, в Санкт-Петербурге — 5 527 рублей. Стоимость аналогичной продуктовой корзины в «Пятёрочке» в этот период составляла 4 977 рублей в магазинах Центральной части России, на Урале и в Сибири, 5 505 рублей — в столичных объектах, 5 394 рубля — в петербургских.

Таким образом индекс «Пятёрочки», то есть соотношение цены базовой корзины продуктов в «Пятёрочке» и в среднем на рынке, составил 100%, 92% и 98% соответственно, то есть в Москве минимальный продовольственный набор в магазинах сети стоил дешевле на 8%, чем средняя стоимость в городе, в Петербурге — на 2% дешевле.

В течение второго квартала продовольственная инфляция ускорялась от месяца к месяцу — с 6,6% в апреле до 7,9% в июне. Еще более активную динамику Росстат фиксировал на плодоовощную продукцию — с 4,8% в начале квартала до 11,2% в конце.

Илья Федоров, руководитель макроэкономического анализа X5 Group:

— Высокая инфляция плодоовощных товаров связана преимущественно с меньшим, по сравнению с предыдущим годом, посевом корнеплодов и неудовлетворительным качеством урожая этих культур в прошлом году, что отрицательно сказалось на объеме и сроках их хранения. В результате к весне предложение овощей «борщевого набора» оказалось меньше обычного и привело к их удорожанию на рынке по всей цепочке поставок.

Про 33 продукта

В то же время «Пятёрочка» старалась обеспечить наиболее доступное для потребителей предложение в этой категории. Например, капуста в супермаркетах сети стоила на 16% ниже, чем в среднем по рынку, лук — на 11%, морковь — на 8%. В целом, практически половина из 33 продуктов, входящих в базовую корзину Росстата, в магазинах сети были дешевле среднерыночных показателей: помимо части овощей из «борщевого набора» соленая селедка — на 21%, горох и фасоль — на 20%, подсолнечное масло и яблоки — на 18%, курица — на 16%, вермишель — на 12%, мука — на 11% и т.д.