Сюрприз с доставкой. «Пятёрочка» в Краснодаре дарит подарки за заказы
«Пятёрочка Доставка» вновь запустила акцию с комплиментами при заказе.
При заказах с 8 июля — Дня семьи, любви и верности — клиенты сервиса экспресс-доставки смогут получить небольшой подарок. Больше подробностей — в материале портала Юга.ру.
Чтобы проявить заботу о своей семье и близких людях, достаточно подарить им внимание. В рамках акции «Комплимент от «Пятёрочки» клиенты сервиса «Пятёрочка Доставка» будут получать приятные подарки при заказе на сумму от 1 тыс. рублей. Каждый комплимент за покупку доставят вместе с товарами. Заказ можно оформить для себя, а можно, например, и своим родителям — помимо продуктов, они также получат сюрприз от торговой сети.
Эльвира Бекташева, начальник отдела по маркетингу макрорегиона Северный Кавказ торговой сети «Пятёрочка»:
— Сегодня как никогда важно уделять особое внимание и заботиться о своих близких. Вне зависимости от того, находитесь вы рядом или далеко, доставка «Пятёрочки» поможет вам. Мы искренне поздравляем всех наших гостей с Днем семьи, любви и верности и желаем вам уюта и гармонии, а также крепкого здоровья. Уверена, что наши комплименты будут поднимать настроение всей семье за приятным чаепитием.
Выше уровень — больше кешбэка:
Приложение «Пятёрочка Доставка» доступно для скачивания в App Store и Google Play. Сделать заказ можно в любой день с 9:00 до 21:00. Курьеры доставляют товары до двери за 45 минут и бесконтактно, а значит и безопасно, передают их получателям. На товары в приложении также действуют акции и скидки, как и в магазинах сети. Кроме того, пользователи экспресс-доставки получают двойные баллы на «Выручай-карту». Количество комплиментов ограничено.
Оформить заказ очень просто:
- скачать и установить приложение «Пятёрочка Доставка»,
- авторизоваться в приложении и ввести данные «Выручай-карты»,
- выбрать товары и сделать заказ.