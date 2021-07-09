Сюрприз с доставкой. «Пятёрочка» в Краснодаре дарит подарки за заказы

Чтобы проявить заботу о своей семье и близких людях, достаточно подарить им внимание. В рамках акции «Комплимент от «Пятёрочки» клиенты сервиса «Пятёрочка Доставка» будут получать приятные подарки при заказе на сумму от 1 тыс. рублей. Каждый комплимент за покупку доставят вместе с товарами. Заказ можно оформить для себя, а можно, например, и своим родителям — помимо продуктов, они также получат сюрприз от торговой сети.

Эльвира Бекташева, начальник отдела по маркетингу макрорегиона Северный Кавказ торговой сети «Пятёрочка»:

— Сегодня как никогда важно уделять особое внимание и заботиться о своих близких. Вне зависимости от того, находитесь вы рядом или далеко, доставка «Пятёрочки» поможет вам. Мы искренне поздравляем всех наших гостей с Днем семьи, любви и верности и желаем вам уюта и гармонии, а также крепкого здоровья. Уверена, что наши комплименты будут поднимать настроение всей семье за приятным чаепитием.