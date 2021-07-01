ИКЕА стала еще ближе. Рассказываем подробности

Доставка и пункты выдачи заказов появились и начали развиваться задолго до пандемии коронавируса, но в 2020 году возможность избежать скопления людей и очередей стала особенно ценной.

Вот уже несколько десятилетий компания ИКЕА сохраняет позицию одного из самых популярных производителей мебели и аксессуаров для дома. В России всего 24 магазина ИКЕА, один из них — «ИКЕА Адыгея-Кубань» — ближайший не только для Краснодарского и Ставропольского края, но и для Астраханской области, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана. Ехать сотни или даже десятки километров сегодня кажется не очень логичной идеей (даже если хочется купить комод), поэтому ИКЕА приедет к вам сама. Рассказываем подробнее.