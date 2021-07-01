ИКЕА стала еще ближе. Рассказываем подробности
Доставка и пункты выдачи заказов появились и начали развиваться задолго до пандемии коронавируса, но в 2020 году возможность избежать скопления людей и очередей стала особенно ценной.
Вот уже несколько десятилетий компания ИКЕА сохраняет позицию одного из самых популярных производителей мебели и аксессуаров для дома. В России всего 24 магазина ИКЕА, один из них — «ИКЕА Адыгея-Кубань» — ближайший не только для Краснодарского и Ставропольского края, но и для Астраханской области, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана. Ехать сотни или даже десятки километров сегодня кажется не очень логичной идеей (даже если хочется купить комод), поэтому ИКЕА приедет к вам сама. Рассказываем подробнее.
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Как работает доставка ИКЕА?
У магазина ИКЕА есть доставка домой — на сайте или в мобильном приложении (App Store, Google Play) можно посчитать ее стоимость, указав адрес и вес. Однако небольшие заказы (до 20 кг) дешевле получать в пунктах выдачи. Это будет стоить от 349 рублей — примерно в два раза дешевле курьерской доставки до двери в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Цена для каждого региона доставки индивидуальна. Финальная стоимость зависит от региона, веса и размера заказа и отобразится в вашей корзине на этапе оформления. Для совершения покупки на сайте (Как купить онлайн — IKEA) необходимо собрать заказ в корзину и выбрать ближайший пункт выдачи. Карта с выбором пункта выдачи появляется при оформлении заказа в корзине.
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Пункты выдачи заказов — это точно удобно?
Да, когда их много и можно выбирать. В июне 2021 года компания ИКЕА открыла более 400 новых пунктов выдачи в Краснодарском крае и Адыгее. После этого на Кубани, в Адыгее, Ставропольском крае, Астраханской области и республиках Северного Кавказа число пунктов выдачи приблизилось к 800. Они есть во всех крупных городах, включая черноморские курорты. И да, это удобно не только для отдаленных городов, таких как Элиста и Махачкала. Краснодарцы подтвердят удобство получения заказов рядом с домом, без пробок и очередей. До недавнего времени в Краснодаре было меньше десяти пунктов выдачи заказов, а теперь их больше 200! Посмотреть полный список адресов можно здесь. Расширить сеть удалось благодаря партнерству с самыми популярными службами доставки в регионе.
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Доставка — это безопасно?
Отвечаем «да» трижды:
— за сохранность заказанных товаров отвечает картонный короб и бумага, которая заполняет в нем оставшееся место;
— это перерабатываемые материалы, так что можно не переживать и о безопасности природы;
— кроме того, сотрудники пунктов выдачи ежедневно проверяют здоровье, используют средства дезинфекции и носят маски.
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Как забрать товар?
Чтобы забрать покупки, нужно показать сотруднику пункта выдачи электронное письмо с подтверждением заказа и документ, удостоверяющий личность, который вы указали при оформлении заказа (например, паспорт или водительские права). Обо всех этапах сборки и перемещения своего заказа покупатель получает уведомления. Пункты выдачи хранят заказы бесплатно семь дней с момента доставки. Если вы передумали забирать покупку или не успели сделать это за неделю, надо позвонить в центр поддержки по номеру 8 (800) 234-55-66 и сообщить об этом оператору.
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Все ли из магазина ИКЕА можно заказать в пункт выдачи?
Можно заказать любые товары, суммарный вес которых не превышает 20 кг. За вещами крупнее придется приехать в магазин или заказать их доставку прямо домой. Пробуйте разные варианты при оформлении заказа и выбирайте наиболее выгодный и удобный.
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И напоследок еще немного про выгоду
Пользуясь пунктами выдачи заказов магазина ИКЕА, вы:
— покупаете только то, что вам нужно, то есть экономите на спонтанных и импульсных покупках;
— оформляете заказ именно тогда, когда на нужный товар будут скидки и акции;
— как и в офлайн-магазине, используете карту IKEA Family для получения скидок;
— занимаетесь шопингом в удобное время, не выбирая для этого специальный день и не отодвигая другие дела.