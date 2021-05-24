Носить пластик. В «Пятёрочке» появились аксессуары из переработанного PET

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую накопительную акцию «Экология проще, чем кажется». Покупатели могут получить в магазинах скидку до 90% на коллекцию предметов и аксессуаров, изготовленных с добавлением переработанного пластика. Подробнее о коллекции, технологии и условиях участия в акции — в материале портала Юга.ру. Зеленое «сегодня» Все представленные в коллекции аксессуары произведены с заботой об окружающей среде из экологически чистого переработанного материала. Ткань для пошива сумок создана полностью из переработанного PET — для этого пластик измельчили и расплавили, а полученную жидкость вытянули в нити, которые спряли в прочный, износостойкий материал. Полная коллекция включает семь аксессуаров и товаров для спорта, отдыха и экологичного образа жизни, разработанных итальянскими дизайнерами: рюкзак, сумку для ноутбука и документов, сумку-трансформер, поясную сумку, бутылку для напитков и контейнеры для продуктов с крышкой объемом 0,5 л и 1 л. На подкладке каждой сумки есть бирка с указанием количества пластиковых бутылок, которые пошли на изготовление изделия и, соответственно, не попали на свалку. Для производства, к примеру, одного рюкзака потребовалось 20 использованных пластиковых бутылок.

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Лицом новой акции стала Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как певица Глюкоза. Она активно участвует в экологических форумах и проектах, следует принципам экопотребления и поддерживает зеленые технологии. В поддержку кампании сняли видео, в котором Наталья обращает внимание на то, как много пластика сопровождает повседневную жизнь человека, и призывает к его переработке. Чтобы получить скидку на понравившийся аксессуар, надо с 4 мая по 23 августа совершать покупки в любой «Пятёрочке» с применением своей «Выручай-карты». За каждые 200 рублей в чеке будут начисляться электронные наклейки. Собрав определенное количество наклеек, их можно обменять на скидку. Общий баланс наклеек всегда отражается в личном кабинете в мобильном приложении «Пятёрочки» и в чеке. Собрать нужное количество можно быстрее: за покупку определенных товаров, отмеченных на полках специальными стикерами, начисляются дополнительные наклейки. Также накопленными наклейками можно делиться между собой.