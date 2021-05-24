Носить пластик. В «Пятёрочке» появились аксессуары из переработанного PET
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую накопительную акцию «Экология проще, чем кажется».
Покупатели могут получить в магазинах скидку до 90% на коллекцию предметов и аксессуаров, изготовленных с добавлением переработанного пластика. Подробнее о коллекции, технологии и условиях участия в акции — в материале портала Юга.ру.
Зеленое «сегодня»
Все представленные в коллекции аксессуары произведены с заботой об окружающей среде из экологически чистого переработанного материала. Ткань для пошива сумок создана полностью из переработанного PET — для этого пластик измельчили и расплавили, а полученную жидкость вытянули в нити, которые спряли в прочный, износостойкий материал.
Полная коллекция включает семь аксессуаров и товаров для спорта, отдыха и экологичного образа жизни, разработанных итальянскими дизайнерами: рюкзак, сумку для ноутбука и документов, сумку-трансформер, поясную сумку, бутылку для напитков и контейнеры для продуктов с крышкой объемом 0,5 л и 1 л.
На подкладке каждой сумки есть бирка с указанием количества пластиковых бутылок, которые пошли на изготовление изделия и, соответственно, не попали на свалку. Для производства, к примеру, одного рюкзака потребовалось 20 использованных пластиковых бутылок.
«А на море чистый песок»:
Лицом новой акции стала Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как певица Глюкоза. Она активно участвует в экологических форумах и проектах, следует принципам экопотребления и поддерживает зеленые технологии. В поддержку кампании сняли видео, в котором Наталья обращает внимание на то, как много пластика сопровождает повседневную жизнь человека, и призывает к его переработке.
Чтобы получить скидку на понравившийся аксессуар, надо с 4 мая по 23 августа совершать покупки в любой «Пятёрочке» с применением своей «Выручай-карты». За каждые 200 рублей в чеке будут начисляться электронные наклейки. Собрав определенное количество наклеек, их можно обменять на скидку. Общий баланс наклеек всегда отражается в личном кабинете в мобильном приложении «Пятёрочки» и в чеке.
Собрать нужное количество можно быстрее: за покупку определенных товаров, отмеченных на полках специальными стикерами, начисляются дополнительные наклейки. Также накопленными наклейками можно делиться между собой.
Зеленое «всегда»
Также в рамках акции «Пятёрочка» запустила специальный сайт ecology.5ka.ru, где представлена подробная информация об акционных товарах, условиях участия и сроках проведения, а также собраны короткие видеоуроки по экологии, которые обучают раздельному сбору пластика, бумаги, стекла, металла. В роликах наглядно показано, как просто можно сделать наш мир чище, сформировав привычку правильно сортировать мусор. Уроки знакомят с маркировкой основных типов пластика, которые можно сдавать во вторсырье, а также напоминают о том, что макулатуру, стекло и металл также можно использовать повторно для изготовления новых вещей.
Порядка 90% бытовых отходов можно перерабатывать вторично, снижая таким образом объем отходов на полигонах. Эффект от таких маленьких и несложных действий каждого человека будет большим вкладом в помощь экологии.
Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:
— Забота о сообществе и экологии — один из ключевых принципов «Пятёрочки» и одна из целей стратегии устойчивого развития X5 Retail Group. Мы уже делаем многое, чтобы помочь экологии — создаем новые возможности для ответственного потребления, обучаем гостей раздельному сбору отходов. Наша новая акция — наглядный пример того, как переработка отходов и разумное отношение к природным ресурсам дают жизнь новым вещам — стильным, качественным, долговечным.
Также Михаил Ярцев выразил надежду, что инициатива торговой сети не оставит равнодушными покупателей и в дальнейшем еще больше людей станут бережнее и внимательнее относиться к экологии и вести осознанный образ жизни: «Даже маленький шаг в этом направлении — это большая польза для всей планеты, поэтому призываем всех наших гостей разделять любовь к природе вместе с нами».