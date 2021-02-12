«Говорите — сделаем!»: «Пятёрочка» слушает мнение покупателей, чтобы становиться лучше
Торговая сеть «Пятёрочка» развивает программу «Обратная связь», которая включает десять различных продуктов и направлена на трансформацию клиентского опыта.
В поддержку программы стартовала масштабная рекламная кампания со слоганом «Говорите — сделаем!». Зачем эта программа нужна покупателям и как она работает — в материале портала Юга.ру.
Важно всё
Суть программы — учитывать мнение покупателей магазинов и применять его в качестве основы для принятия решений в операционной деятельности. Среди ключевых продуктов «Обратной связи» в 2020 году:
- «Рейтинг товаров»,
- «Шпионский клуб»,
- «Обратная связь в мобильном приложении и чат-ботах»,
- «Технологический контур решений для обратной связи» и другие.
Благодаря программе «Пятёрочка» менее чем за год построила комплексную систему взаимодействия, в которой покупатель может просто обратиться к торговой сети и решить свой вопрос, а сотрудникам легко отрабатывать, анализировать и использовать полученную обратную связь.
Например, за прошедший год было обработано более 9 млн звонков в кол-центр и автоматизировано порядка 30% входящего трафика благодаря голосовым роботам. Активно вырос цифровой канал взаимодействия: его доля увеличилась на 25 п.п. В целом среднее время реакции на обращения сократилось с 10 до 2,4 дня.
В рамках продукта «Рейтинг товаров» было оставлено более 140 млн оценок самых разных товаров. Полученный объем данных систематизировали и теперь используют для управления ассортиментом торговой сети.
Становиться лучше
Покупатели могут сами изучать оценки товаров и их рейтинги на специально созданном лендинге 5ka.ru/rating. Для каждого товара рассчитана средняя оценка и указано общее количество полученных оценок, а также собраны подборки лучших товаров по мнению пользователей: «Лидеры рейтинга» (топ-100 товаров в «Пятёрочке» из всех категорий), «Лучшее по акции» (топ-10 товаров со скидкой), «14 февраля»/«23 февраля»/«Бодрый завтрак»/«Малышам» и подобные (топ-10 товаров из релевантных категорий, например, шоколад, цветы, подарочные наборы).
С 12 февраля на лендинге можно будет получить купоны на дополнительные баллы на свою «Выручай-карту» или их мультипликатор, сыграв в игру «Колесо фортуны».
В конце 2020 года был запущен систематизированный бизнес-процесс реакции на низкий рейтинг товаров. В результате из ассортимента вывели 59 позиций с критическим рейтингом, по 22 товарам произведена ротация ассортимента, 125 позиций дорабатываются с поставщиками. По еще 138 наименованиям запущен дополнительный опрос покупателей — чтобы получить более подробную информацию.
Повышать эффективность
Программа «Обратная связь» на сегодняшний момент действует во всех регионах присутствия торговой сети. При этом активно вовлечены и регулярно дают обратную связь порядка 20% пользователей мобильного приложения.
Продукты программы «Обратная связь» также позволяют повышать эффективность работы торговой сети. Это происходит за счет:
- внедрения комплексного технологичного подхода в работе с обращениями гостей,
- экономии на проведении внешних исследований благодаря автоматизации процесса внутренними силами и платформами (например, «Шпионский клуб» полностью заменил «Тайного покупателя»),
- оптимизации расходов на коммуникацию путем перехода в digital-каналы.
Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»: — Гости — это главная ценность для «Пятёрочки», и нам важно мнение каждого из них. В рамках программы «Обратная связь» мы запустили целый кластер продуктов, чтобы понимать, что волнует наших гостей, что им нравится, а что требует внимательного рассмотрения и улучшения. Мы уже накопили значительный массив данных, внедрили ряд проектов для совершенствования клиентского опыта и продолжим развивать каждое из направлений программы, запуская уникальные для рынка решения, которые будут базироваться на продуктовом подходе. Приятно, что гости откликаются и вовлекаются в наши инициативы. Мы благодарны каждому, кто помогает нам становиться лучше, и будем и дальше стремиться быть удобнее, интереснее и ближе для своих гостей, которых ждем в наших магазинах каждый день!