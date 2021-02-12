«Говорите — сделаем!»: «Пятёрочка» слушает мнение покупателей, чтобы становиться лучше

Торговая сеть «Пятёрочка» развивает программу «Обратная связь», которая включает десять различных продуктов и направлена на трансформацию клиентского опыта.

В поддержку программы стартовала масштабная рекламная кампания со слоганом «Говорите — сделаем!». Зачем эта программа нужна покупателям и как она работает — в материале портала Юга.ру.

Важно всё

Суть программы — учитывать мнение покупателей магазинов и применять его в качестве основы для принятия решений в операционной деятельности. Среди ключевых продуктов «Обратной связи» в 2020 году:

«Рейтинг товаров»,

«Шпионский клуб»,

«Обратная связь в мобильном приложении и чат-ботах»,

«Технологический контур решений для обратной связи» и другие.

Благодаря программе «Пятёрочка» менее чем за год построила комплексную систему взаимодействия, в которой покупатель может просто обратиться к торговой сети и решить свой вопрос, а сотрудникам легко отрабатывать, анализировать и использовать полученную обратную связь.

Например, за прошедший год было обработано более 9 млн звонков в кол-центр и автоматизировано порядка 30% входящего трафика благодаря голосовым роботам. Активно вырос цифровой канал взаимодействия: его доля увеличилась на 25 п.п. В целом среднее время реакции на обращения сократилось с 10 до 2,4 дня.

В рамках продукта «Рейтинг товаров» было оставлено более 140 млн оценок самых разных товаров. Полученный объем данных систематизировали и теперь используют для управления ассортиментом торговой сети.