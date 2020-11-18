На Кубани выпал первый снег. Подборка фото и видео из соцсетей

Утром 18 ноября в Краснодарском крае прошел снег, жители региона запечатлели его и выложили в интернете

Напомним, 18 и 19 ноября на Кубани прогнозировали осадки, а в северной и предгорной частях — мокрый снег. Утром 18 ноября этот прогноз сбылся сразу в нескольких районах.

Не считая снега, который традиционно рано выпал в горах Сочи, сегодняшний снег можно считать первым в Краснодарском крае. Юга.ру сделали подборку фотографий и видео с зимней погодой из соцсетей. Так, снег выпал в Новокубанске:

И в Кропоткине:

Судя по видео из инстаграма «РЕН Кропоткин», снег стал причиной аварийных ситуаций на дороге:

А здесь падающие осадки показали в замедленной съемке:

Так выглядело утро в Тихорецке:

А так — в Гулькевичском районе: