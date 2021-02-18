Те, кто строит или ремонтирует свои дома, знают о наводнениях не понаслышке. В Южном федеральном округе часты сезонные ливни, таяния снегов и, как следствие, паводки на реках.

Краснодарский край входит в число регионов с большой площадью паводкоопасных территорий — около 4,5 тыс. га. Жители края помнят катастрофу 2012 года в Крымске, когда из-за наводнения погибло 175 человек. Прошлым летом затопило три станицы в Апшеронском районе и ряд территорий Темрюкского района. Традиционные потопы случаются и Краснодаре, особенно в Музыкальном районе. После снегопадов февраля 2021 года Кубань также ожидают паводки, когда выпавший снег начнет таять в начале марта.

Портал Юга.ру собрал карточки о том, какой материал выбрать для утепления дома, если он находится в подтопляемой местности.