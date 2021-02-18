Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений? Отвечаем в 5 карточках
Те, кто строит или ремонтирует свои дома, знают о наводнениях не понаслышке. В Южном федеральном округе часты сезонные ливни, таяния снегов и, как следствие, паводки на реках.
Краснодарский край входит в число регионов с большой площадью паводкоопасных территорий — около 4,5 тыс. га. Жители края помнят катастрофу 2012 года в Крымске, когда из-за наводнения погибло 175 человек. Прошлым летом затопило три станицы в Апшеронском районе и ряд территорий Темрюкского района. Традиционные потопы случаются и Краснодаре, особенно в Музыкальном районе. После снегопадов февраля 2021 года Кубань также ожидают паводки, когда выпавший снег начнет таять в начале марта.
Портал Юга.ру собрал карточки о том, какой материал выбрать для утепления дома, если он находится в подтопляемой местности.
- Останется ли дом теплым после наводнения?
Мы не рассматриваем самый трагичный исход — частичное или полное обрушение здания. Но и многие незначительные подтопления фундамента могут приводить к таким долгоиграющим проблемам, как сырость, грибок и плесень.
А от нее не застрахованы даже дворцы. Сегодня все здания строятся с утеплением фундамента и стен, это позволяет экономить на толщине стройматериалов и отоплении. Но не каждый утеплитель благополучно перенесет удар водной стихии.
- Как чаще всего утепляют стены?
Сегодня на рынке много утеплителей, но наиболее распространены материалы на основе минеральной ваты или на вспененном полистироле. Из второй группы оптимален экструзионный, или экструдированный, пенополистирол, который еще обозначают русской аббревиатурой ЭППС или английской XPS.
Минеральную вату часто выбирают из-за низкой цены и относительно низкой теплопроводности — это ее главные преимущества. Но использовать ее в домах, подверженных риску подтопления, как минимум недальновидно.
- Какой материал больше боится воды?
Ответ очевиден — минеральная вата. У нее волокнистая структура, и пространство меж волокон быстро заполняется водой. У ЭППС структура иная — он состоит из заполненных воздухом мелких закрытых ячеек, поэтому внутрь вода проникает только при механическом повреждении. То есть в случае подтопления водопоглощение ЭППС близко к нулю: материал не впитывает влагу за счет изолированности ячеек, в отличие от мягких и легко намокающих волокон минваты.
- Что происходит с минеральной ватой после подтопления?
1. Она утрачивает теплозащитные функции. С погружением в воду ее теплопроводность (противоположность сохранению тепла) может возрасти в десятки раз, так как вода, заменившая воздух между волокон, обладает куда большей теплопроводностью, чем воздух.
2. Волокнистая структура приводит и к тому, что минеральная вата со временем оседает и теряет равномерность — строители называют это «мостиками холода». После наводнения мокрый волокнистый материал усаживается еще быстрее.
3. Плесень — куда без нее. В мокрой вате со временем появится грибок и болезнетворные бактерии. Ведь в воде зарождается любая жизнь, в том числе нежелательная для человека.
4. В уцелевшем после наводнения доме, стены которого были утеплены минеральной ватой, станет значительно холоднее. Существенно возрастут расходы на отопление. Дешевле будет выполнить капитальный ремонт конструкций, которые были утеплены минеральной ватой, с полной ее заменой.
- А что с водой у пенополистирола?
1. Если ЭППС не поврежден и его целостность не нарушена, то он не потеряет теплозащитные свойства под воздействием воды. Строительные конструкции, утепленные ЭППС, будут хранить тепло так же, как и до наводнения.
2. Благодаря однородной структуре материал не оседает ни в сухой, ни во влажной среде.
3. Так как ЭППС не впитывает воду, он не послужит питательной средой для бактерий.
4. В итоге фундамент и стены, утепленные экструзионным пенополистиролом, после наводнения не требуют ремонта.