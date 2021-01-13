«Ждем в гости каждый день». «Пятёрочка» обновляет магазины и подход к покупателям

Торговая сеть «Пятёрочка» в поддержку своей новой концепции представила слоган «Ждем в гости каждый день» и запустила рекламную кампанию по изменению позиционирования бренда. «Пятёрочка» продолжает реконструировать и открывать обновленные магазины, и эта масштабная трансформация стала основой нового позиционирования торговой сети. Ключевые обещания бренда — свежие и качественные продукты по выгодным ценам, лидерство в удобстве и забота о сообществе — теперь резюмируются в слогане «Ждем в гости каждый день», который выводит клиентоориентированный подход на первый план.

Покупатели — это гости, которым по всем законам и традициям всегда рады и предлагают самое лучшее. Уже сейчас более 2 тыс. «Пятёрочек» по всей стране изменились в соответствии с последними трендами в ретейле и потребительскими ожиданиями. «Пятёрочка» подчеркивает, что в магазинах ко всем покупателям — от пожилых людей и рачительных хозяек до молодежи и деловых людей, которые ценят практичность, время и комфорт, — относятся как к гостям, ждут их снова и снова.

Экологичные решения и новый дизайн: Как выглядит новая «Пятёрочка»

Магазины меняются: увеличивается ассортимент свежей продукции, овощей, фруктов, охлажденного мяса и рыбы. Свежесть и качество продуктов остаются приоритетом, но сеть старается дать еще немного больше. Будь то горячая выпечка и свежесваренный кофе, новая идея для ужина, небольшой сюрприз для детей или просто хорошая скидка на нужный товар. В торговых залах удобнее и проще найти то, что нужно.