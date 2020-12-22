Твое лицо — твой ключ. В Сочи фантастика стала реальностью

Комфорт складывается из мелочей. К каким-то мы привыкли едва ли не с рождения, другие приходят с развитием технологий — и вот мы уже не представляем, как жили без них раньше. Во главе прогресса чаще всего стоят крупные компании, которые могут предложить потребителю комплекс услуг, не только упрощающих жизнь, но и делающих ее безопаснее. В России одним из таких лидеров является компания «Ростелеком», которая в этом году выводит на рынок свой новый продукт «Ростелеком Ключ» с функцией распознавания лиц — для его пилотного запуска был выбран жилой комплекс в Сочи. Все подробности — в материале собственного корреспондента портала Юга.ру, побывавшего на презентации.

Всё в одном Единая платформа цифровых сервисов «Ростелеком Ключ» включает умный домофон, комплексное видеонаблюдение и беспроводной интернет во дворе дома. В перспективе добавятся умный шлагбаум и умный счетчик, который будет автоматически собирать показания приборов учета и передавать их в управляющую компанию. Главная «фишка» продукта — сервис «Умный домофон» с системой Face ID, или системой распознавания лиц. «Ростелеком» стал первой в России компанией, внедрившей такую услугу. И если «Умный домофон» — это обычный домофон со встроенной в панель камерой видеонаблюдения, то система Face ID идентифицирует лицо подошедшего к домофону человека по базе данных жильцов и открывает дверь только тем, кто действительно проживает в доме, затрачивая на процесс идентификации не более секунды. Теперь, чтобы попасть домой, человеку не придется даже вытаскивать руки из карманов, что особенно ценно в условиях пандемии.

Моя крепость Широкоугольная видеокамера умного домофона позволяет видеть всех, кто хочет войти в дом, — изображение транслируется в установленное на телефоне приложение. Также пользователь имеет возможность генерировать временные коды доступа со сроком действия 24 часа, которые можно выдать, например, курьеру, гостям или врачу. Еще один бесспорный плюс — архив записей, хранящийся в зашифрованном виде в облаке «Ростелекома». Он позволит при необходимости посмотреть, кто и в какое время входил в подъезд.

Домофон станет поддержкой и родителям маленьких детей. С его помощью входные двери можно открывать, не отходя от ребенка, если он, например, спит. Для этого понадобится сделать всего один клик в мобильном приложении. Более того, станет проще контролировать детей, всегда быть в курсе того, когда они вернулись домой из школы, секции или после прогулки с друзьями. Если же в семье есть пожилые люди, которым непривычно пользоваться смартфоном, в квартире можно установить трубку и получить магнитный брелок. «Ростелеком Ключ» позволяет жильцам закрытых коттеджных поселков или жилых комплексов покидать свои дома или квартиры и перемещаться по внутренней территории без ключей, например, ходить в бассейн, не беря с собой дополнительные карточки. Удобство новой системы уже оценили жильцы комплекса компании Sunny Hill в Сочи, на базе которого и был запущен пилот. «В строительстве мы всегда стараемся использовать самые передовые и инновационные технологии. Когда узнали, что у «Ростелекома» есть экосистема, которая закрывает сразу несколько стратегически важных для жилого комплекса моментов, сразу решили использовать ее у себя. Проблем за месяц эксплуатации не выявили — тестовый период пройден отлично. Жильцы, уже пользующиеся системой, довольны технологиями, которые действительно работают», — подчеркнул Юрий Богданов, директор по развитию новых решений компании-застройщика.

Протестировав новую систему, включающую камеры наблюдения за подъездом, камеры наружного наблюдения и камеры на калитке, компания в дальнейшем планирует устанавливать ее в другие дома, которые будет возводить. «Также мы используем эту систему видеонаблюдения для контроля территории на детских площадках — чтобы дети могли сюда проходить беспрепятственно, а посторонние люди — нет. Домофон распознает детей даже невысокого роста и открывает им калитку. Это большое удобство. Они самостоятельно могут приходить на площадку и играть», — добавил представитель застройщика. Использование функции генерации ключей позволит родителям давать доступ на детские площадки своим друзьям и знакомым, чтобы они могли приходить со своими детьми. А видеонаблюдение позволит в любой момент убедиться, что ребенок находится на площадке и с ним все в порядке.