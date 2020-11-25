Квартира, машина, смартфон: «Пятёрочка» снова исполняет мечты
Многие из нас с нетерпением ждут окончания 2020 года и очень хотят верить в чудеса.
Чтобы скрасить это ожидание и добавить атмосферы праздника, торговая сеть «Пятёрочка» уже позаботилась о подарках и совместно с компанией PepsiCo в третий раз запустила новогоднюю акцию «Исполняем мечты!».
Победители акции смогут получить квартиру в Москве, автомобили, смартфоны и другие ценные призы, а портал Юга.ру узнал, что для этого нужно сделать.
Аватар, дракон, самолет:
Копить «шансы»
В акции могут принять участие все покупатели, зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта». Чтобы получить шанс выиграть призы, необходимо обязательно зайти в личный кабинет на сайте или в мобильное приложение «Пятёрочки» и там нажать на кнопку «Участвую».
После этого до 11 января включительно за каждую покупку в «Пятёрочке» на сумму от 555 рублей с применением действующей «Выручай-карты» покупатели будут накапливать «шансы» на выигрыш. Чем больше покупок — тем больше «шансов».
У каждого покупателя есть возможность получать дополнительные «шансы». Их будут начислять за каждую единовременную покупку двух товаров партнера акции PepsiCo — участвует продукция брендов Lay’s, Pepsi, Adrenaline Rush, 7UP или Mirinda любого объема.
Выигрывать подарки
Покупатели, накопившие больше всех «шансов», станут обладателями ценных призов. Еженедельно в период действия акции будет проводиться розыгрыш 200 сертификатов интернет-магазина OZON на покупку до 2 тыс. рублей и начисление 5 тыс. баллов на 300 «Выручай-карт».
Главному победителю по итогам акции торговая сеть «Пятёрочка» вручит ключи от квартиры в Москве, еще пятеро финалистов получат автомобили, а 50 счастливчиков станут обладателями новых смартфонов.
Один покупатель может стать обладателем только одного главного приза и выиграть не более двух еженедельных призов.
Количество накопленных «шансов» можно отслеживать на сайте 2021.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочка». «Шансы» на главные призы акции начисляются из расчета:
- 5 покупок* = 1 шанс на выигрыш квартиры,
- 3 покупки* = 1 шанс на выигрыш автомобиля,
- 1 покупка* = 1 шанс на выигрыш смартфона.
*покупка от 555 рублей
Розыгрыш главных призов состоится 22 января 2021 года.
Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:— Новый год — один из самых любимых праздников миллионов россиян, время, когда взрослые и дети загадывают желания и мечтают, что они обязательно исполнятся. «Пятёрочка» проводит акцию «Исполняем мечты!» уже третий год подряд, и шанс получить в подарок собственную квартиру в столице или машину для всей семьи есть у каждого, нужно только поверить! Мы позаботились о вкусных, свежих и разнообразных продуктах к праздничному столу и хотим сделать предновогодние хлопоты еще приятнее, зарядив всех чудесным новогодним настроением и верой в исполнение мечты.