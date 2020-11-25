Квартира, машина, смартфон: «Пятёрочка» снова исполняет мечты

Многие из нас с нетерпением ждут окончания 2020 года и очень хотят верить в чудеса. Чтобы скрасить это ожидание и добавить атмосферы праздника, торговая сеть «Пятёрочка» уже позаботилась о подарках и совместно с компанией PepsiCo в третий раз запустила новогоднюю акцию «Исполняем мечты!». Победители акции смогут получить квартиру в Москве, автомобили, смартфоны и другие ценные призы, а портал Юга.ру узнал, что для этого нужно сделать.

Копить «шансы» В акции могут принять участие все покупатели, зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта». Чтобы получить шанс выиграть призы, необходимо обязательно зайти в личный кабинет на сайте или в мобильное приложение «Пятёрочки» и там нажать на кнопку «Участвую». После этого до 11 января включительно за каждую покупку в «Пятёрочке» на сумму от 555 рублей с применением действующей «Выручай-карты» покупатели будут накапливать «шансы» на выигрыш. Чем больше покупок — тем больше «шансов». У каждого покупателя есть возможность получать дополнительные «шансы». Их будут начислять за каждую единовременную покупку двух товаров партнера акции PepsiCo — участвует продукция брендов Lay’s, Pepsi, Adrenaline Rush, 7UP или Mirinda любого объема.