Аватар, дракон, самолет. «Пятёрочка» и LEGO® запустили совместную акцию
В «Пятёрочке» стартовала совместная с компанией LEGO® Россия акция «Встречайся с воображением». Покупая товары в магазинах торговой сети, можно получить скидку до 89% на огненного дракона, почтовый самолет, сафари-внедорожник и другие игрушки LEGO®.
Портал Юга.ру выяснил, что нужно сделать, чтобы выгодно стать обладателем наборов популярного конструктора.
Собирай и выбирай
Участвуя в акции «Встречайся с воображением», покупатели магазинов сети «Пятёрочка» смогут приобрести эксклюзивные наборы из линеек LEGO® City, LEGO® Friends, LEGO® DUPLO®, LEGO® Ninjago и LEGO® Creator со скидкой до 89%.
Акция действует во всех магазинах сети Краснодарского края до 31 декабря 2020 года.
Чтобы получить возможность приобрести наборы со скидками, достаточно совершать покупки с «Выручай-картой» и собирать электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке на карту «Пятёрочки» автоматически начисляется одна наклейка. Собирать наклейки на понравившиеся наборы LEGO® можно в течение трех месяцев — для получения скидки на каждый из них потребуется от 25 до 100 штук.
Баланс наклеек всегда можно посмотреть на чеке, в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка».
По традиции наклейки можно подарить своим друзьям или близким — сделать это можно с помощью приложения торговой сети. Больше наклеек можно получить при покупке товаров-партнеров — на полках они отмечены специальными цветными стикерами.
Дополненная активность
Чтобы встречаться с воображением было еще интереснее, для акции разработали мобильное приложение дополненной реальности. Здесь любой пользователь сможет создать своего персонажа, построить ему домик и обустроить окружающий мир. За прохождение специальных миссий и заданий герой будет набирать очки и повышать свой уровень. По достижении определенных уровней игрок будет получать призы, а также новые игровые элементы.
Первые пластиковые кубики компания LEGO Group выпустила в 1949 году, и все элементы во всех наборах до сих пор остаются совместимыми между собой.
Кроме запуска мобильного приложения, в планах организаторов акции — совместные активности с популярными YouTube-блогерами, а также проведение фотоконкурса в социальных сетях.
Оксана Трофимова, директор департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети «Пятёрочка»:— Наши тематические акции с игровой механикой всегда находили большой отклик у покупателей. Мы приглашаем всех родителей и детей открыть дверь в мир воображения вместе с наборами LEGO®! Надеемся, новая акция станет увлекательным приключением для каждой семьи.
Подробные условия участия в акции и получения призов размещены на сайте lego.5ka.ru.