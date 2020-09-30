Аватар, дракон, самолет. «Пятёрочка» и LEGO® запустили совместную акцию

В «Пятёрочке» стартовала совместная с компанией LEGO® Россия акция «Встречайся с воображением». Покупая товары в магазинах торговой сети, можно получить скидку до 89% на огненного дракона, почтовый самолет, сафари-внедорожник и другие игрушки LEGO®.

Портал Юга.ру выяснил, что нужно сделать, чтобы выгодно стать обладателем наборов популярного конструктора.

Собирай и выбирай

Участвуя в акции «Встречайся с воображением», покупатели магазинов сети «Пятёрочка» смогут приобрести эксклюзивные наборы из линеек LEGO® City, LEGO® Friends, LEGO® DUPLO®, LEGO® Ninjago и LEGO® Creator со скидкой до 89%.

Акция действует во всех магазинах сети Краснодарского края до 31 декабря 2020 года.