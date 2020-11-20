Новая эра. Для геймеров создали Wi-Fi-роутер с искусственным интеллектом

Новейшие исследования ученых из университета Оксфорда снова показали, что видеоигры могут быть полезны для психического здоровья. Специалисты изучили данные, которые им предоставили некоторые производители консолей, а также провели тестирование 2756 геймеров, игравших в шутеры и симуляторы. Анализ результатов показал, что современные игры способны оказать положительное влияние на человеческую психику, и удовольствие от игры может быть намного важнее, чем потраченное на нее время. Теперь возможностей действительно наслаждаться игровым процессом у геймеров стало еще больше: компания «Ростелеком» и Huawei представили домашний Wi-Fi-роутер с использованием технологий искусственного интеллекта. Звучит многообещающе, поэтому все подробности — в материале портала Юга.ру.

Зачем роутеру интеллект Важнейшую роль в формировании пользовательского опыта играет время, которое занимает обмен данными. ИИ, встроенный в роутер «Игровой RT-X», мгновенно распознает пакеты игровых приложений и ставит их в приоритет — это значит, что время их задержки значительно сокращается по сравнению с технологией DPI (Deep Packet Inspection — глубокий анализ пакетов интернет-трафика). Другими словами, наличие искусственного интеллекта отменяет необходимость анализировать содержимое пакетов и тем самым максимально ускоряет процесс обмена данными. Важный момент: в случае приоритизации игрового трафика качество соединения остальных пользователей того же роутера не снижается — девайс может поддерживать стабильную работу до 16 устройств одновременно. Благодаря восьми мощным антеннам, расположенным под крышкой корпуса, и технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output — метод пространственного кодирования сигнала) «Игровой RT-X» обеспечивает хорошее покрытие и стабильный сигнал сразу в двух диапазонах: скорость передачи данных может составлять до 600 Мбит/с (2,4 ГГц) и до 1733 Мбит/с (5 ГГц).

Играть как pro Сейчас роутер «Игровой RT-X» поддерживает 18 популярных онлайн-игр: APEX Legends, Dota 2, CS:GO, Destiny 2, FiFA 20, Fortnite, GTA V, HearthStone, League of Legends, Minecraft, Overwatch, PUBG, Rainbow Six Siedge, Rocket League, Warface, World of Tanks, World of Warcraft, World of Warships. Библиотека будет постоянно расширяться, кроме того, в ближайшее время планируется добавить функцию ускорения облачных игр.

Игры в облаках: Что такое облачный сервис и как он исполняет мечты геймеров

Кстати, возможность пользоваться облачным игровым ресурсом «Ростелеком» предоставил этой же осенью. Технология сравняла возможности игроков с разными игровыми устройствами: теперь владельцы даже самых простеньких компьютеров могут играть в свежие релизы на максимальных настройках — без дополнительного апгрейда техники. Кроме того, несколько лет назад компания предложила геймерам тарифный план «Игровой» — со скоростью 100 Мбит/с, низкой задержкой и игровыми бонусами.