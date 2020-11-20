Новая эра. Для геймеров создали Wi-Fi-роутер с искусственным интеллектом
Новейшие исследования ученых из университета Оксфорда снова показали, что видеоигры могут быть полезны для психического здоровья. Специалисты изучили данные, которые им предоставили некоторые производители консолей, а также провели тестирование 2756 геймеров, игравших в шутеры и симуляторы.
Анализ результатов показал, что современные игры способны оказать положительное влияние на человеческую психику, и удовольствие от игры может быть намного важнее, чем потраченное на нее время.
Теперь возможностей действительно наслаждаться игровым процессом у геймеров стало еще больше: компания «Ростелеком» и Huawei представили домашний Wi-Fi-роутер с использованием технологий искусственного интеллекта. Звучит многообещающе, поэтому все подробности — в материале портала Юга.ру.
Зачем роутеру интеллект
Важнейшую роль в формировании пользовательского опыта играет время, которое занимает обмен данными. ИИ, встроенный в роутер «Игровой RT-X», мгновенно распознает пакеты игровых приложений и ставит их в приоритет — это значит, что время их задержки значительно сокращается по сравнению с технологией DPI (Deep Packet Inspection — глубокий анализ пакетов интернет-трафика). Другими словами, наличие искусственного интеллекта отменяет необходимость анализировать содержимое пакетов и тем самым максимально ускоряет процесс обмена данными.
Важный момент: в случае приоритизации игрового трафика качество соединения остальных пользователей того же роутера не снижается — девайс может поддерживать стабильную работу до 16 устройств одновременно.
Благодаря восьми мощным антеннам, расположенным под крышкой корпуса, и технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output — метод пространственного кодирования сигнала) «Игровой RT-X» обеспечивает хорошее покрытие и стабильный сигнал сразу в двух диапазонах: скорость передачи данных может составлять до 600 Мбит/с (2,4 ГГц) и до 1733 Мбит/с (5 ГГц).
Играть как pro
Сейчас роутер «Игровой RT-X» поддерживает 18 популярных онлайн-игр: APEX Legends, Dota 2, CS:GO, Destiny 2, FiFA 20, Fortnite, GTA V, HearthStone, League of Legends, Minecraft, Overwatch, PUBG, Rainbow Six Siedge, Rocket League, Warface, World of Tanks, World of Warcraft, World of Warships. Библиотека будет постоянно расширяться, кроме того, в ближайшее время планируется добавить функцию ускорения облачных игр.
Игры в облаках:
Кстати, возможность пользоваться облачным игровым ресурсом «Ростелеком» предоставил этой же осенью. Технология сравняла возможности игроков с разными игровыми устройствами: теперь владельцы даже самых простеньких компьютеров могут играть в свежие релизы на максимальных настройках — без дополнительного апгрейда техники. Кроме того, несколько лет назад компания предложила геймерам тарифный план «Игровой» — со скоростью 100 Мбит/с, низкой задержкой и игровыми бонусами.
Необходимо отметить, что роутер «Игровой» работает пока только при оптоволоконном подключении к сети «Ростелекома». PON-соединение — самое современное соединение с интернетом, которое обеспечивает передачу данных со скоростью до 1 и более Гбит/с. Надежные высокоскоростные оптические сети доступа уже охватывают более 35 млн домохозяйств по всей России, в том числе в Краснодаре и Краснодарском крае, и компания продолжает работы по наращиванию доступа к ним.
Артем Черменин, директор по развитию продуктов массового сегмента, куратор создания экосистемы цифровых сервисов для геймеров «Ростелекома»:— С сегодняшнего дня роутером уже могут пользоваться абоненты десятков регионов страны, где наша компания построила сети по технологии PON, а в будущем году они станут доступны и для сетей FTTx. Новый роутер создаст техническую основу для более комфортной и результативной игры. Желаем всем абонентам-геймерам «Ростелекома» новых побед!
Good luck, have fun*
Эффектный дизайн роутера и пользовательского интерфейса разработан в стиле тарифного плана «Игровой». Директор департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в Евразии Дмитрий Трикоз признался, что специалисты Huawei переделывали оформление 17 раз — чтобы в итоге пользователь получил устройство, внешний вид которого полностью соответствует его возможностям.
Стоимость роутера составляет 8 999 рублей при единовременной покупке. Есть возможность приобрести устройство в рассрочку на 24 месяца: размер платежа составит 399 рублей при стартовом взносе в 400 рублей. Оставить заявку на приобретение можно на официальном сайте продукта.
* Good luck, have fun (Удачи, повеселись) — напутствие сопернику перед игрой как элемент игрового этикета
Игорь Шулинский — о своем журнале «Птюч» и о Граале, который мы все потеряли