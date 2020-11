Новая эра. Для геймеров создали Wi-Fi-роутер с искусственным интеллектом

Играть как pro

Сейчас роутер «Игровой RT-X» поддерживает 18 популярных онлайн-игр: APEX Legends, Dota 2, CS:GO, Destiny 2, FiFA 20, Fortnite, GTA V, HearthStone, League of Legends, Minecraft, Overwatch, PUBG, Rainbow Six Siedge, Rocket League, Warface, World of Tanks, World of Warcraft, World of Warships. Библиотека будет постоянно расширяться, кроме того, в ближайшее время планируется добавить функцию ускорения облачных игр.