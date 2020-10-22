Игры в облаках. Что такое облачный сервис и как он исполняет мечты геймеров

Не секрет, что в настоящее время компьютерные игры захватили головы и руки огромного количества людей как в России, так и за ее пределами. Явление это не новое — игры разного рода всегда были отличным способом провести время. Сегодня для игр значительная часть человечества использует ПК, приставки, ноутбуки, планшеты и смартфоны, поэтому разработчики ежегодно радуют суперновинками, в том числе такими, которые переворачивают отрасль с ног на голову. Чтобы игра приносила удовольствие, мультимедийное устройство должно соответствовать ее требованиям, и этот фактор обычно напоминал бесконечную гонку. Но однажды на помощь человеку играющему пришли облачные сервисы. Что это такое и как они превращают любой компьютер в игровой — в материале портала Юга.ру. Облака спешат на помощь

Когда-то люди мечтали сменить свой 386-й на 486-й, чтобы можно было погонять без «тормозов» в условную Dune или Wolfenstein. На дворе 2020-й, а в этом плане почти ничего не изменилось — они по-прежнему мечтают играть в топовые игры без лагов и с красивой картинкой. Но максимальные настройки доступны далеко не каждому геймеру — апгрейдить свой компьютер довольно затратно, тем более сейчас, когда рубль чувствует себя настолько неуверенно. Благо с развитием технологий обработки и создания видеоконтента развиваются и технологии передачи данных, способные значительно облегчить жизнь пользователям. Мы подключаем облака для хранения больших объемов данных, но цифровая индустрия шагнула дальше и нашла способ использовать их возможности для повышения вычислительных мощностей любого устройства, подключенного к ним удаленно. Речь идет об облачных игровых ресурсах — прорывной технологии, которая, по сути, сравняла возможности игроков с разными игровыми устройствами.

Если описывать суть такого сервиса совсем простыми словами, то можно сказать примерно так: у вас есть средненький или даже слабенький по современным меркам компьютер, но вы все равно можете играть в самые последние новинки на максимальных настройках, будто ваша машина — самая свежая игровая модель. Схема работы такова: сигнал от вашего компьютера (планшета, смартфона) поступает в облако, которое, в свою очередь, связано с сервером. Игра запускается на этом сервере, а на ваш ПК передается только ее видеопоток. То есть в каком-то смысле вы в любое удобное время и на какой угодно срок арендуете «железо» на расстоянии, а дома у вас стоит только монитор. В числе прочих преимуществ: больше не нужно каждый раз ждать загрузки и установки дополнений и обновлений — игра на сервере всегда самой последней версии. Кстати, за этот момент можно услышать благодарность от вашего жесткого диска — все эти сотни игровых гигабайтов теперь будут храниться именно там, в облаке.

Чье облако мягче? Рынок на то и рынок, чтобы у покупателя был выбор. Есть сервисы, где час игры стоит 60–80 рублей. Существуют схемы аренды со стоимостью часа в 25 рублей. Но подробнее рассмотрим сервис GFN от «Ростелекома» — здесь 100 часов игры стоят 999 рублей. Выходит менее 10 рублей за час, и это в среднем более трех часов игры в день в течение месяца. На этом месте поподробнее? Окей: подключить облачный сервис компании «Ростелеком» можно как в виде тарифной опции (490 рублей), так и в качестве дополнительной услуги (990 рублей). Доступ к современному игровому миру без лагов и потерь пакетов открыт в круглосуточном режиме.

Качество потока видео — Full HD с поддержкой технологии трассировки лучей в реальном времени RTX. Это значит, что свет и тени в играх будут вести себя максимально правдоподобно — реалистичное распространение освещения выводит картинку на иной уровень. Библиотека игр сервиса — отдельный восторг. Шутеры, симуляторы, стратегии, гонки, MMO — выбирать можно из более чем 600 игр от издателей с мировым именем, и каталог регулярно пополняется. Не забудьте проверить, есть ли ваши любимые игрушки в списке. Или начните разведывать новые игровые вселенные.