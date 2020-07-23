Как жажда жизни влияет на здоровье? Посткарантинный тест

Партнерский Краснодарский край

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Постепенная отмена карантина ожидаемо вызвала избыточную социализацию. Очереди в торговых центрах и толпы у баров — однажды это даже привело к прыжкам по полицейской машине.

Так случилось, что летом 2020-го мы строим планы больше обычного. Поэтому Юга.ру решили сделать тест о тревожном: могут ли чрезмерные отдых и активность нам навредить?

Спасибо, что прошли наш тест!

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Как жажда жизни влияет на здоровье?

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Как жажда жизни влияет на здоровье? Посткарантинный тест

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