Как жажда жизни влияет на здоровье? Посткарантинный тест
Партнерский Краснодарский край
Постепенная отмена карантина ожидаемо вызвала избыточную социализацию. Очереди в торговых центрах и толпы у баров — однажды это даже привело к прыжкам по полицейской машине.
Так случилось, что летом 2020-го мы строим планы больше обычного. Поэтому Юга.ру решили сделать тест о тревожном: могут ли чрезмерные отдых и активность нам навредить?
Спасибо, что прошли наш тест!
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Как жажда жизни влияет на здоровье?
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