Эстетика и настроение. «Пятёрочка» предлагает собрать коллекцию дизайнерских бокалов

В торговой сети «Пятёрочка» стартовала новая накопительная акция «Живи со вкусом»: покупатели могут собрать собственную коллекцию бокалов от итальянского бренда Livellara Milano. Портал Юга.ру изучил условия и теперь рассказывает, какие бокалы участвуют в акции и что нужно сделать для их получения.

Какие бокалы можно приобрести в «Пятёрочке» со скидкой? Livellara — известная итальянская компания, которая производит дизайнерскую посуду с 1923 года. Коллекция, участвующая в акции «Живи со вкусом», выполнена из стекла высочайшего качества. Покупатели «Пятёрочки» могут выбрать любую пару, набор или собрать всю коллекцию: пара бокалов для белых вин (310 мл, широкая чаша для раскрытия глубины букета и небольшой объем, чтобы вино не успевало согреваться),

пара бокалов для красных вин (390 мл, классическая форма для оптимального взаимодействия напитка с воздухом),

пара фужеров для игристых вин (240 мл, узкая чаша с небольшим расширением кверху, чтобы насладиться каждой нотой напитка),

пара рюмок для ликеров (110 мл, тонкая высокая ножка, небольшой объем и форма тюльпана для изысканной подачи),

пара лаконичных стаканов для воды (400 мл, бесцветное стекло, чтобы по достоинству оценить содержимое),

набор цветных* стаканов для прохладительных напитков (6 шт., 400 мл, стильная форма превратит любую сервировку в праздничную),

элегантный графин (1 л, утонченный силуэт подходит как для вина, так и для соков, лимонадов, морсов). * Цветные стаканы поступят в продажу с середины июля.

И бокалы, и стаканы привлекают внимание своими изящными формами — чередующиеся грани выполнены мастерами Livellara как будто вручную. Такое столовое стекло украсит любое событие — будь то важное торжество, вечеринка с друзьями, романтическая встреча или обычный семейный ужин. Совсем скоро в социальных сетях «Пятёрочки» профессиональные сомелье и бармены детально расскажут о формах бокалов и поделятся летними рецептами напитков для домашних мероприятий.

Как получить скидку на покупку бокалов? Приобрести наборы бокалов со скидкой до 90% можно во всех магазинах «Пятёрочка». Для этого достаточно совершать покупки с «Выручай-картой» — за каждые 200 рублей в чеке будет автоматически начисляться одна электронная наклейка. Дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров-партнеров. Кроме того, наклейки можно дарить своим друзьям или близким — с помощью мобильного приложения или в личном кабинете. Текущий баланс наклеек печатается на чеке, а также отображается в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении «Пятёрочка».