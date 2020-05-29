Эстетика и настроение. «Пятёрочка» предлагает собрать коллекцию дизайнерских бокалов

Краснодарский край, Вся Россия

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В торговой сети «Пятёрочка» стартовала новая накопительная акция «Живи со вкусом»: покупатели могут собрать собственную коллекцию бокалов от итальянского бренда Livellara Milano.

Портал Юга.ру изучил условия и теперь рассказывает, какие бокалы участвуют в акции и что нужно сделать для их получения.

Какие бокалы можно приобрести в «Пятёрочке» со скидкой?

Livellara — известная итальянская компания, которая производит дизайнерскую посуду с 1923 года. Коллекция, участвующая в акции «Живи со вкусом», выполнена из стекла высочайшего качества. Покупатели «Пятёрочки» могут выбрать любую пару, набор или собрать всю коллекцию:

  • пара бокалов для белых вин (310 мл, широкая чаша для раскрытия глубины букета и небольшой объем, чтобы вино не успевало согреваться),
  • пара бокалов для красных вин (390 мл, классическая форма для оптимального взаимодействия напитка с воздухом), 
  • пара фужеров для игристых вин (240 мл, узкая чаша с небольшим расширением кверху, чтобы насладиться каждой нотой напитка),
  • пара рюмок для ликеров (110 мл, тонкая высокая ножка, небольшой объем и форма тюльпана для изысканной подачи),
  • пара лаконичных стаканов для воды (400 мл, бесцветное стекло, чтобы по достоинству оценить содержимое),
  • набор цветных* стаканов для прохладительных напитков (6 шт., 400 мл, стильная форма превратит любую сервировку в праздничную),
  • элегантный графин (1 л, утонченный силуэт подходит как для вина, так и для соков, лимонадов, морсов).

* Цветные стаканы поступят в продажу с середины июля.

И бокалы, и стаканы привлекают внимание своими изящными формами — чередующиеся грани выполнены мастерами Livellara как будто вручную. Такое столовое стекло украсит любое событие — будь то важное торжество, вечеринка с друзьями, романтическая встреча или обычный семейный ужин.

Совсем скоро в социальных сетях «Пятёрочки» профессиональные сомелье и бармены детально расскажут о формах бокалов и поделятся летними рецептами напитков для домашних мероприятий.

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Как получить скидку на покупку бокалов?

Приобрести наборы бокалов со скидкой до 90% можно во всех магазинах «Пятёрочка». Для этого достаточно совершать покупки с «Выручай-картой» — за каждые 200 рублей в чеке будет автоматически начисляться одна электронная наклейка.

Дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров-партнеров. Кроме того, наклейки можно дарить своим друзьям или близким — с помощью мобильного приложения или в личном кабинете. Текущий баланс наклеек печатается на чеке, а также отображается в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении «Пятёрочка».

С определенным количеством наклеек бокалы будут доступны с промежуточной или максимальной скидкой: 40 наклеек дают скидку в 70%, а 90 наклеек — скидку в 90%. При желании наборы можно купить и по полной стоимости.

Начислять наклейки за покупки будут до 14 сентября, приобрести выбранные наборы со скидкой можно до 28 сентября.

Подробную информацию об акции, сроках и правилах ее проведения можно получить на сайте акции.

Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:
— Накопительные акции традиционно пользуются большой популярностью у наших гостей. Мы всегда стараемся подготовить интересные и востребованные предложения, даем возможность приобрести со значительными скидками различную посуду и кухонные аксессуары. На этот раз мы позаботились о том, чтобы сервировка стола приносила всем эстетическое удовольствие. Сочетание ручной работы и инновационных технологий — именно эту особенность бренда Livellara Milano так ценят покупатели во всем мире. Теперь и гости более чем 15 тыс. магазинов «Пятёрочка» по всей стране тоже смогут украсить свою кухню или гостиную дизайнерскими бокалами.

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