Эстетика и настроение. «Пятёрочка» предлагает собрать коллекцию дизайнерских бокалов
В торговой сети «Пятёрочка» стартовала новая накопительная акция «Живи со вкусом»: покупатели могут собрать собственную коллекцию бокалов от итальянского бренда Livellara Milano.
Портал Юга.ру изучил условия и теперь рассказывает, какие бокалы участвуют в акции и что нужно сделать для их получения.
Какие бокалы можно приобрести в «Пятёрочке» со скидкой?
Livellara — известная итальянская компания, которая производит дизайнерскую посуду с 1923 года. Коллекция, участвующая в акции «Живи со вкусом», выполнена из стекла высочайшего качества. Покупатели «Пятёрочки» могут выбрать любую пару, набор или собрать всю коллекцию:
- пара бокалов для белых вин (310 мл, широкая чаша для раскрытия глубины букета и небольшой объем, чтобы вино не успевало согреваться),
- пара бокалов для красных вин (390 мл, классическая форма для оптимального взаимодействия напитка с воздухом),
- пара фужеров для игристых вин (240 мл, узкая чаша с небольшим расширением кверху, чтобы насладиться каждой нотой напитка),
- пара рюмок для ликеров (110 мл, тонкая высокая ножка, небольшой объем и форма тюльпана для изысканной подачи),
- пара лаконичных стаканов для воды (400 мл, бесцветное стекло, чтобы по достоинству оценить содержимое),
- набор цветных* стаканов для прохладительных напитков (6 шт., 400 мл, стильная форма превратит любую сервировку в праздничную),
- элегантный графин (1 л, утонченный силуэт подходит как для вина, так и для соков, лимонадов, морсов).
* Цветные стаканы поступят в продажу с середины июля.
И бокалы, и стаканы привлекают внимание своими изящными формами — чередующиеся грани выполнены мастерами Livellara как будто вручную. Такое столовое стекло украсит любое событие — будь то важное торжество, вечеринка с друзьями, романтическая встреча или обычный семейный ужин.
Совсем скоро в социальных сетях «Пятёрочки» профессиональные сомелье и бармены детально расскажут о формах бокалов и поделятся летними рецептами напитков для домашних мероприятий.
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Как получить скидку на покупку бокалов?
Приобрести наборы бокалов со скидкой до 90% можно во всех магазинах «Пятёрочка». Для этого достаточно совершать покупки с «Выручай-картой» — за каждые 200 рублей в чеке будет автоматически начисляться одна электронная наклейка.
Дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров-партнеров. Кроме того, наклейки можно дарить своим друзьям или близким — с помощью мобильного приложения или в личном кабинете. Текущий баланс наклеек печатается на чеке, а также отображается в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении «Пятёрочка».
С определенным количеством наклеек бокалы будут доступны с промежуточной или максимальной скидкой: 40 наклеек дают скидку в 70%, а 90 наклеек — скидку в 90%. При желании наборы можно купить и по полной стоимости.
Начислять наклейки за покупки будут до 14 сентября, приобрести выбранные наборы со скидкой можно до 28 сентября.
Подробную информацию об акции, сроках и правилах ее проведения можно получить на сайте акции.
Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:
— Накопительные акции традиционно пользуются большой популярностью у наших гостей. Мы всегда стараемся подготовить интересные и востребованные предложения, даем возможность приобрести со значительными скидками различную посуду и кухонные аксессуары. На этот раз мы позаботились о том, чтобы сервировка стола приносила всем эстетическое удовольствие. Сочетание ручной работы и инновационных технологий — именно эту особенность бренда Livellara Milano так ценят покупатели во всем мире. Теперь и гости более чем 15 тыс. магазинов «Пятёрочка» по всей стране тоже смогут украсить свою кухню или гостиную дизайнерскими бокалами.
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