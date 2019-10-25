Есть ли в Краснодаре такая улица? Тест для тех, кто знает город

24 октября стало известно, что у 17 краснодарских улиц появятся новые имена. Их назвали в честь героев России, Советского Союза и известных жителей города. А что вы знаете о названиях улиц нашего города? Юга.ру подготовили тест для всех, кто живет в Краснодаре.