В Краснодаре появятся новые названия у 17 улиц и мемориальные доски Обойщикова и Самойленко

Краснодарский край

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На заседании гордумы Краснодара 24 октября новые улицы города назвали именами героев России, Советского Союза и известных жителей города

Новые имена получили улицы, расположенные в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском округе. Среди них улица им. Василия Бирюкова — кубанского художника, улица им. Героя Василия Боченкова и им. Никиты Цепляева — участников Великой Отечественной войны, улица Воинов-зенитчиков, улица им. 9-й горнострелковой дивизии. Полный список новых улиц можно посмотреть тут.

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Директор департамента архитектуры и градостроительства Владимир Цой отметил: «Мы продолжаем традицию называть новые улицы в разных микрорайонах города именами Героев России и Советского Союза, а также воинских соединений, в годы Великой Отечественной войны участвовавших в боях за освобождение Краснодара. И конечно, называем улицы в честь тех, кто внес особый вклад в историю и развитие современного Краснодара».

Кроме этого, на заседании решили установить мемориальные доски двум Почетным гражданам Краснодара. На фасаде дома по адресу: ул. Фестивальная, 40 появится доска поэту, журналисту и участнику Великой Отечественной войны Крониду Обойщикову. Вторая будет посвящена одному из руководителей Краснодара Валерию Самойленко, который в общей сложности возглавлял город 13 лет. Ее поместят на здании по адресу: ул. Горького, 23.

Фрагмент карты Краснодара, в этом районе находятся улицы, получившие новые названия. На сервисах карт они пока не отображаются.

Ранее Юга.ру рассказывали об участниках войны, в честь которых назвали краснодарские улицы: Александре Покрышкине, Петре Метальникове, Петре Селезневе, Евдокии Бершанской.

Валерий Самойленко Великая Отечественная война Гордума Краснодара Город История Краснодар

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