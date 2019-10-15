Как прошел конкурс «Золотой половник Геленджика» и где работает лучший шеф-повар курорта

Партнерский Краснодарский край

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Призеров конкурса шеф-поваров «Золотой половник Геленджика» наградили 12 октября на Центральной площади города

В отборочном туре участвовали 18 геленджикских шеф-поваров. В финале конкурса, который прошел в отеле «Приморье» 10 октября, участвовали шестеро поваров: Александр Васьковский, Денис Гришин, Александр Нерода, Юлия Пугачева, Александр Семенов и Артур Сухарев. Конкурсантам дали полтора часа на приготовление двух горячих блюд из рыбы и мяса по шесть порций. В распоряжении финалистов был единый набор продуктов, они могли привлечь одного помощника и использовать свои инструменты.

При оценке блюда учитывались не только вкусовые качества, но и умение шеф-повара презентовать угощение: каждый конкурсант должен был рассказать про историю создания блюда, объяснить решение выбрать именно его и определенное сочетание ингредиентов.

Флешмоб, салют и кедр ливанский:

За процессом приготовления — от общей методики до мелких ошибок — на кухне следило техническое жюри. Главные судьи не наблюдали за приготовлением и оценивали блюда вслепую — не зная, кто их готовил. Зрители могли наблюдать происходящее на кухне благодаря трансляции на большой экран.

«Конкурс "Золотой половник Геленджика" определяет сильнейших шеф-поваров курорта. Лидеры конкурса будут позиционироваться как лучшие в нашем городе. Администрация будет поддерживать и продвигать победителя в течение года», — сообщил на открытии соорганизатор конкурса и глава города Алексей Богодистов.

Конкурс «Золотой половник Геленджика» проводится с 2016 года. Организаторами конкурса выступают ассоциация «Содействие в развитии курорта Геленджик» и Гильдия шеф-поваров Черноморского побережья при поддержке администрации города-курорта Геленджик.

Первое место занял шеф-повар геленджикского ресторана «Венский двор» Денис Гришин. Теперь главный приз — «Золотой половник Геленджика» — в течение года будет находиться в этом ресторане. Его повару вручили глава Геленджика Алексей Богодистов и президент Национальной гильдии шеф-поваров России Александр Филин. Также победитель получил сертификат на обучение в одном из ресторанов Москвы.

На втором месте — шеф-повар ресторана «Украинский дворик» Александр Семенов. Третье место — у Александра Нероды из ресторана-пивоварни «Натюрлих»; он побеждал в конкурсе в 2017 году. Все организаторы и участники «Золотого половника Геленджика» получили памятные подарки и благодарность от главы курорта.

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