Как собрать всех «Мстителей» и быть самым крутым в классе. Метод «Пятёрочки»
«Мстители» вернулись, как и акция сети магазинов «Пятёрочка», организованная совместно с компанией Disney. Портал Юга.ру разобрался, чем интересны новые «Стиратели» и как собрать коллекцию штампов-ластиков.
Фильм «Мстители: Финал» вышел в прокат в России 29 апреля. По последним данным, он стал самым кассовым фильмом в истории — десять лет эту строчку занимал «Аватар» Джеймса Кэмерона. В российском прокате сборы составили почти 3 млрд рублей. Ожидалось, что 22-й фильм Marvel закроет третью фазу киновселенной, однако окончательный финал ожидал поклонников в кинокомиксе «Человек-паук», но это уже другая история.
Как стать участником акции?
Условия, как обычно, просты. С 20 августа по 7 октября делайте покупки в магазинах «Пятёрочка». За каждые 555 рублей в чеке или покупку товаров партнеров акции (они отмечены специальными стопперами), вы получаете в подарок фигурку-штампик супергероя.
Новые «стиратели» стали более функциональны: их можно использовать как игрушку, штампик, а некоторые из них — и как ластик. Всего набор включает 16 фигурок (6 разноцветных штампов и 10 одноцветных штампов-ластиков) и альбом для хранения с синими и красными чернилами.
Что еще ждет участников акции?
Помимо полноценной коллекции супергероев для участников акции создана целая вселенная «стирателей». На сайте акции можно найти много полезной и увлекательной информации о героях кинокомиксов Marvel:
- описание каждого персонажа и его способностей;
- три онлайн-игры с Халком или Железными Человеком;
- конкурсы и подарки.
Как пополнять коллекцию?
Если вдруг пропустили:
Штампы-ластики можно получать не только за покупки: обменивайтесь одинаковыми фигурками с одноклассниками или предложите обмен на разных онлайн-ресурсах, например, «Авито» или «Юле». Недостающего героя коллекции можно также купить на кассе магазина «Пятёрочка» за 49 рублей.
«Уверена, что будет интересно собирать всю коллекцию супергероев всей семьей, играть и обмениваться ими. Кроме того, игрушка-ластик может пригодиться ребенку на уроках в школе», — отметила руководитель управления бренд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.
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