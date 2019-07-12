Торговая сеть «Пятёрочка», PepsiCo и Black Star анонсировали продолжение акции «Черный эксклюзив» и раскрыли имя нового героя кампании. Юга.ру рассказывают, как подводили итоги акции и кто теперь будет есть чипсы вместе с Тимати в «Пятёрочке».

С чего все началось? Как мы уже писали, весной на полках универсамов «Пятёрочка» появились чипсы Lay’s и напиток Pepsi в черных упаковках. Все это произошло в рамках коллаборации «Пятёрочка», PepsiCo и Black Star. Представили «черный эксклюзив» звезда лейбла Тимати и Егор Крид.

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Тогда же «Пятёрочка» поспорила с артистами и их поклонниками в социальных сетях, что если до 31 мая все чипсы и бутылки пепси из «черной» серии будут раскуплены, один из магазинов сети окрасится в черный. В результате спор «Пятёрочка» проиграла — весь тираж лимитированной продукции был продан, и сети пришлось воплощать свое обещание в реальность.

Черная «Пятёрочка» 12 июня один из московских универсамов сети сменил свой привычный дизайн на стиль Black Star. На один день столичная «Пятёрочка» окрасилась в черный цвет лейбла не только снаружи, но и внутри: фасад, интерьер, форма сотрудников, кассовая зона. По такому случаю даже выпустили лимитированный тираж черной «Выручай-карты».

«"Пятёрочка" всегда поддерживает актуальные тенденции и удивляет своих гостей. Но похоже, наш "черный эксклюзив" стер все возможные границы. Мы доказали, что ретейл может быть свежим, ярким и современным, а покупатели "Пятёрочки" готовы к самым неожиданным вызовам и поддерживают все новое», — прокомментировала директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Александра Калюкина.

Новый «черный» В день работы черной «Пятёрочки» для гостей магазина состоялся концерт от звезд лейбла Black Star, на котором стало известно, кто теперь будет лицом новой акции (попрощаемся с Егором Кридом).

Нового героя кампании объявил Тимати. Им стал молодой артист Black Star Олег Терновой, выступающий под псевдонимом TERNOVOY (раньше — Terry). Теперь представлять новые «черные» продукты и участвовать в дальнейших акциях Терновой и Тимати будут вместе.