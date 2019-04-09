Как экономить на продуктах без вреда для здоровья. Простые cоветы

Пробовали ли вы считать, сколько денег в месяц у вас уходит на еду? А сколько продуктов, купленных импульсивно, отправляется в мусорное ведро?

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Все неразумные траты можно контролировать, при этом иметь сбалансированный рацион и не лишать себя вкусных радостей. Юга.ру сделали подборку советов, которые помогут покупать в магазине все, что вам нужно, и не тратить при этом ползарплаты.

Планируйте меню на неделю и составляйте списки продуктов План готовки на неделю не только избавит вас от ежедневных раздумий, что готовить сегодня на ужин, но и поможет распределить свое личное время. Распишите завтраки, обеды и ужины, проверьте шкафы и холодильник и определите, чего из продуктов вам не хватает. С этим списком и отправляйтесь в магазин.

Вести списки удобно в мобильных приложениях, ведь листочек с записями легко потерять, а с телефоном мы обычно не расстаемся. Можно настроить общий доступ для семьи, чтобы не только вы, но и кто-то из близких мог зайти в магазин у дома и купить все необходимое к ужину. Не ходите в магазин голодным

Это главная ошибка, которую так легко совершить, возвращаясь вечером с работы. На голодный желудок все запахи в магазинах кажутся нам особенно аппетитными, что грозит ненужными тратами. Набрав побольше ароматных булочек и вкусностей, мы отправимся домой, а там, поужинав, окажется, что мы уже достаточно сыты и для очередной сладости уже нет места. В итоге булочка отправится на полку, где в итоге засохнет, не принеся никому радости.

Отдавайте предпочтение сезонным и местным продуктам Сметана и молоко местных производителей однозначно будут дешевле тех, которые везли из другого региона, ведь их транспортировка заняла меньше времени и денег. Обращайте внимание и на сезонность продуктов: зимой побаловать себя клубникой будет гораздо дороже, чем летом.

В сети магазинов «Пятёрочка» всегда можно купить свежие овощи и фрукты, а также местные продукты, найти которые не составит труда, потому что они отмечены стопперами. Не забывайте смотреть на нижние полки Самые дорогие товары обычно ставят на уровне глаз, так они быстрее завладевают нашим вниманием, чем и пользуются мерчандайзеры. Не ленитесь наклоняться и изучать ассортимент на нижних полках.

Следите за скидками Несмотря на то что скидки призваны привлечь ваше внимание к определенному товару, ими можно пользоваться с выгодой для себя. Специальные мобильные приложения дают актуальную информацию о скидках в ближайшем к вашему дому магазине.

Обращайте внимание на цветные ценники и буклеты в самих магазинах — такие есть и в «Пятёрочках». И не забывайте, что в определенные дни и часы во многих магазинах действуют постоянные скидки на некоторые товары или для определенных категорий граждан, например студентов и пенсионеров.

Пользуйтесь программами лояльности Сейчас почти в каждом магазине есть карты лояльности. Они могут давать дополнительные скидки, позволяют копить баллы и бонусы. «Выручай-карту» в «Пятёрочке» выдают на кассе бесплатно при покупке от 555 рублей. На ней копятся баллы, которые учитывают при дальнейшей оплате товара. Баллы вы получаете не только за покупки: их регулярно начисляют во время акций, на ваш день рождения или во время праздников. При этом карту даже необязательно носить с собой — достаточно ее активировать, скачать приложение на телефон и показывать кассиру штрих-код.

Правильно храните продукты В этом вам поможет порядок в холодильнике. Не забрасывайте скоропортящиеся продукты на дальнюю полку, следите за сроком годности, а если не успеваете что‑то доесть, просто кладите в морозилку. Замораживать можно почти все: молоко, сыр, хлеб, пироги, сосиски, овощи и фрукты. Многим продуктам можно подарить вторую жизнь, например сделать сухари из подсохшего хлеба или сварить компот из увядших фруктов.