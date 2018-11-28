Как вести семейный бюджет и каждый год ездить в отпуск за границу. Личный опыт

Каждая семья по-своему решает, как вести семейный бюджет. Одни создают единый счет и контролируют каждую покупку, другие выделяют часть денег на общие нужды, оставляя что-то для личных трат. Однако и тот и другой способ не будут приносить пользы, если забыть об экономии и здравом смысле. Если вашего бюджета хватает только на еду и оплату квартиры, возможно, что-то пошло не так. Журналист портала Юга.ру поделился своими лайфхаками по ведению семейного бюджета, а специалист Альфа-Банка дал несколько советов, как сделать так, чтобы денег хватало и на новую машину, и на отпуск в Италии.

— Мне 35 лет, я живу с женой и двухлетней дочкой в однокомнатной квартире в спальном районе Краснодара. У нас есть подержанная иномарка, кошка и фикус. Мы любим готовить, путешествовать, мечтать и стараемся воплощать наши мечты в реальность. Денег, конечно, хватает не всегда, но, как показывает практика, всегда можно не просто на чем-то сэкономить, но и сделать сам процесс экономии вполне интересным.

Избавляемся от ненужных вещей Вы спросите, как начать экономить? Для начала просто пройдитесь по квартире и оцените обстановку. Многовато у вас вещей. Может, пора от них избавиться? Электрогитара, на которой так и не научился играть, старое детское автокресло, вторая электросоковыжималка или велотренажер, который уже два года используется в качестве вешалки для одежды. От всего этого можно не просто избавиться, а легко и быстро продать на специализированных сайтах. Выгода двойная — можно не просто освободить квартиру от хлама, но и получить деньги, необходимые для покупки чего-то полезного. Например, хорошего шкафа, в который поместится одежда, разбросанная по всему дому.

Боремся с бесполезными тратами Есть у меня коллега — большой любитель по утрам пропустить чашечку капучино в местной кофейне. А еще пожаловаться на то, что у него не хватает денег на отпуск. Путем нехитрых математических подсчетов мы выяснили, что на свой утренний кофе он тратил почти 50 тыс. рублей в год. И ведь он искренне недоумевал, как вообще можно накопить на поездку за границу. В App Store и Google Play полно сервисов, которые помогают планировать бюджет. У меня не хватает терпения их заполнять, но практическая польза в них, несомненно, есть. Вести ежедневную бухгалтерию мне не нравится, но однажды в качестве эксперимента мы всей семьей подсчитывали наши траты в течение двух месяцев. Было ожидаемо, что продукты, памперсы и детское питание — самая значительная часть расходов. При этом больше 5 тыс. рублей каждый месяц у нас уходило на всевозможные сладости: шоколадки, пирожные и печенье. На фоне нашей постоянной (но вялотекущей) борьбы с лишним весом это смотрелось странно.

Составляем списки покупок В супермаркетах работают профессионалы, которые знают, как сделать так, чтобы вы оставили здесь как можно больше денег, поэтому мясной, молочный и хлебный отделы, как правило, располагаются в разных частях торгового зала. Спасти ситуацию помогут заранее составленные списки продуктов. Гуляя по просторам супермаркета и пытаясь вспомнить, что же еще нужно было купить, мы совершаем незапланированные траты. В итоге лишние 500 рублей в чеке превращаются за год в десятки тысяч. Как правило, об очередной формочке для кекса мы забываем очень скоро, спустя еще пару месяцев выбрасываем недоеденную банку арахисового масла, но продолжаем думать о новом телефоне, на который так сложно найти деньги.

Готовим дома Еще одна серьезная статья расходов — кафе и рестораны. Посчитайте, сколько денег вы оставляете во всех этих пиццериях и бургерных. Я не призываю вас голодать, но, может, стоит попробовать готовить самим? Мы с супругой обожаем готовить дома и делаем это не только потому, что так получается раз в пять дешевле, чем в кафе, но и потому что знаем: это будет гарантированно вкусно. Путешествуя по разным странам, мы открываем для себя новые рецепты и затем с удовольствием готовим дома венгерский гуляш, испанскую паэлью или грузинское лобио. А еще этот процесс можно сделать веселым и интересным. Например, из одного килограмма мяса, который будет стоить как бигмак, можно сделать целую гору бургеров. А потом позвать друзей и устроить вечеринку. И это все по цене одного бургера из модного гастропаба.

Пользуемся банковской картой Банковские карты также помогают экономить. Как правило, речь идет о сумме в 10-20% от общего дохода в месяц. Чтобы не прятать заначку под матрас, можно настроить ежемесячные отчисления с зарплатной карты на накопительный счет. Казалось бы, ну что такое 10%? Но вы посчитайте, при совокупном ежемесячном доходе в 70 тыс. рублей за год набирается 84 тыс. рублей. На накопительный счет можно переводить и полученные премии. По многим картам можно получать процент на остаток счету и кэшбэк. Просто платите картой, и с каждой покупки на счет будет возвращаться небольшая сумма. За прошлый год карта с кэшбэком принесла в наш семейный бюджет почти 7 тыс. рублей. «Не так уж и много», — скажете вы. Но ведь мы для этого ничего и не делали! Просто ходили в торговые центры, покупали продукты и одежду, смотрели кино. В итоге собралась сумма, на которую можно купить новые ботинки или пару раз сходить в ресторан.

Игорь Гончаров

Игорь Гончаров, региональный руководитель по развитию сети розничного бизнеса Альфа-Банка в Краснодаре: — Карты с функцией «кэшбэк» за покупки действительно набирают популярность. Его могут начислять как за оплату любых товаров и услуг, так и за траты по определенным категориям. Например, в Альфа-Банке есть повышенный кэшбэк за покупки на АЗС — до 10%, в ресторанах, кафе и барах — 5%, а за все остальные покупки банк начисляет 1%. Если открыть общий счет «Семейный», на него будет «падать» кэшбэк с карты каждого члена семьи, а на остаток по счету банк дает 6% годовых.

Ставим цели Гораздо легче и интересней экономить, когда перед вами стоит какая-то глобальная цель — покупка автомобиля, ремонт в квартире или поездка за границу. Если вы любите открывать для себя новые страны, то обратите внимание на банковские карты, предназначенные специально для любителей путешествий. Многие из них позволяют бесплатно снимать наличные в любой стране мира, а за любую покупку можно получить виртуальные мили, которые по мере накопления легко обмениваются на самые настоящие авиабилеты. Весь год просто платишь картой в магазине, а потом меняешь мили на билеты в Милан. Да, однажды мы так и сделали.

Планируем бюджет на год Еще один важный момент в деле семейной экономики — это планирование годового бюджета заранее. Хотя бы в общих чертах вы должны помнить о том, что в мае нужно платить за страховку на автомобиль, в ноябре пора купить новые зимние ботинки, а в конце декабря значительная сумма уйдет на новогодние подарки для всех близких. Это позволит правильно распределять финансы и избегать вынужденных расходов неприкосновенных запасов.