В диких условиях. Путешествие к Медвежьей горе на Volkswagen Tiguan

Редакция Авто Юга.ру продолжает покорять дороги Краснодарского края. А куда хочется поехать осенью? Конечно, в горы. На этот раз Евгений Мельченко испытывает одного из лидеров сегмента SUV на российском авторынке — немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan. В поисках горных дорог — или горного бездорожья, что почти одно и то же — далеко ехать не пришлось. В Северском районе у поселка Ильского есть своя гора — Медвежья. Если загуглить, поисковик предложит много вариантов заказать отсюда щебень с доставкой. Дело в том, что здесь находится достаточно крупный карьер по добыче гравия, доломита, известняка и песка. Карьер «Медвежья гора» начали разрабатывать в 1979 году. Тогда работы здесь вели кирками и лопатами, а на месте карьера была гора. Сейчас же это яма глубиной 160-170 метров, а разработка давно уже ведется промышленными экскаваторами, которые грузят породу на огромные самосвалы БелАЗ. Почему это место называется Медвежья гора, или Медведь-гора? Старожилы говорят, что раньше это место (гора) было похоже на лежачего медведя.

Сейчас ни на какого медведя здесь ничего не похоже, но название осталось. Более того, по словам тех же старожилов, раньше тут и сами медведи водились. Давно их здесь не видели, но ходят слухи, что иногда, крайне редко, лесной хозяин захаживает в эти места. Так же редко здесь можно найти агат и гагат (поделочные породы камня). Отсюда же видна другая известная в крае гора — Собер-Баш. Само место добычи нас особо не привлекало, а вот в окрестностях Медвежьей горы можно интересно провести время. Сюда стоит отправиться, если вы:



— грибник и охотитесь за мешком шампиньонов или груздей на зиму;

— романтик, и вам очень нравится проводить время в живописных лесных чащах, но не хочется уезжать далеко от города;

— гербарист, и вам просто необходимо время от времени утолять профессиональный интерес;

— вам достался кроссовер, но его негде испытать в душном от пробок городе. Можно догадаться, что мы представляем собой последний вариант искателей приключений. Tiguan — автомобиль уже очень известный и проверенный российским потребителем, но нам, чтобы убедиться в его дальнейших возможностях (а это, надеемся, не последнее на нем путешествие), просто необходимо было испытать его самим. Как говорится, доверяй, но проверяй.

Как и на чем ехать В основе кроссовера Volkswagen Tiguan лежит архитектура MQB, которая достаточно популярна в линейке автомобилей концерна Volkswagen Group. Что уж говорить, на этой платформе построен не один ваговский шедевр. Но о них при случае расскажем позже. Что касается Tiguan, то популярность его на рынке (с начала 2018 года продано уже больше 25 тыс. машин) обусловлена не только экстерьером, а как раз ходовыми качествами. Да, Tiguan — это острые линии и агрессивный дизайн. Но для большинства покупателей, осмелимся предположить, главным в выборе машины класса SUV является то, как она едет. Поэтому мы поехали в условия легкого бездорожья, где можно посмотреть автомобиль по-честному. Как проехать к «Медвежьей горе»:



Выезжаем из Краснодара через любой из двух возможных мостов (Тургеневский или Яблоновский), движемся через Энем в сторону станицы Северской по дороге А146. Проезжаем Северскую и ищем перед выездом из Ильского табличку с указателем на «Медвежью гору».



Можно свернуть и раньше: на улицу Ленина, затем на Советскую, далее на 50-летия Октября, по которой едем до станицы Дербентской, где переезжаем ж/д ветку и ищем улицу Димитрова. Едем до упора и ищем места для кемпинга.

По трассе А146 путь занимает около часа (без пробок). Расстояние — порядка 50 км. Кстати, на окраине Ильского, по улице Южной, можно найти место раскопок стоянки первобытного человека (между прочим, самой древней в Европе). Легче это делать осенью, когда бурьян и трава уже сходят с покрова земли, так как работы здесь уже давно не ведутся. Обнаружили ее во время нефтяных работ в далеком 1898 году. За время раскопок здесь обнаружили останки древнего человека, его охотничьи орудия и предметы быта. Предположительно, древние люди здесь остановились из-за удачного расположения места: в излучине реки было проще охотиться — загонять стада диких животных к реке. Что касается гор, то к Медвежьей можно окольными путями пройти пешком. По словам местных, на машине это практически невозможно. Особенно в осенне-зимнюю распутицу. В летний период попытаться можно.

Как едет Volkswagen Tiguan Что касается асфальта, здесь претензий к машине не возникло. Держит трассу хорошо, удобно использовать адаптивный круиз-контроль, не валится в виражах, остро реагирует на руль. Обилие систем безопасности позволяет не волноваться в условиях парковок у торговых центров (система предупреждения о столкновении), а достаточно объемное багажное отделение (615 литров) даст возможность разместить пакеты с покупками, не стесняя семью в салоне. Когда асфальт закончился и мы въехали в лес, выяснилось интересное. Дело в том, что внедорожье для нас, опытных тест-драйверов, больше слова не о городских кроссах, а о Touareg, о Volkswagen Amarok (пикап), о модели Teramont. Хотя последний — это скорее большой семейный «трассовик». Так вот, поведением «немца» в лесу мы были приятно удивлены. Дорожный просвет здесь составляет полноценные 200 мм. Можно заказать вариант off-road с укороченными свесами, но тут на любителя.

В лесные чащи мы забрались комфортно и без внедорожного стаффа (как то: обвесы, шноркели, рифленая внедорожная резина и так далее) и, что самое главное, так же из них выбрались. Система полного привода 4MOTION оказалась очень кстати, так как по влажной глине забираться в гору или спускаться с нее — занятие не из приятных, а для моноприводного автомобиля и вовсе представляет из себя непреодолимое препятствие. Тут, кстати, крутящий момент распределяется при помощи муфты Haldex пятого поколения. Это значит, что перегреть этот узел будет крайне сложно. Более того, муфта работает с «преднатягом», что позволяет подключать заднюю ось в условиях внедорожья буквально в мгновение ока, без томных ожиданий. Под капотом нашего Volkswagen Tiguan — 2,0-литровый турбированный мотор мощностью 180 лошадиных сил при 320 Нм максимального крутящего момента. Трансмиссия — 7-ступенчатая новая «мокрая» роботизированная коробка DSG (DQ-500). Здесь беспокоиться не о чем. В салоне комфортно. Сиденья с внушительной боковой поддержкой (в горах помогает), электрическая настройка кресел, мультимедийная система с тачскрином, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а также хорошая круговая обзорность, которая дополняется системой кругового обзора. Все это не позволяет кинуть хоть какой-то величины камень в салон Tiguan.