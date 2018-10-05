Как волонтеры работают в школе-интернате для детей с нарушениями речи в Краснодаре

Волонтеры на добровольных началах помогают сиротам, инвалидам (детям и взрослым), бездомным, тушат пожары и спасают животных. Сфер, в которых не водится больших денег и постоянно требуется помощь, — великое множество. Изначально волонтерами называли солдат-добровольцев, но в XIX веке появились и быстро стали известны во всем мире такие организации, как «Общество милосердия» и «Общество Красного Креста». Их тоже называли волонтерскими, то есть добровольческими, и благодаря им слово стало в меньшей степени ассоциироваться с армией и больше — с общественно полезной бескорыстной деятельностью.

Юга.ру пообщались с волонтерами, которые работают в школе-интернате №1 для детей с нарушениями речи в краснодарской станице Елизаветинской. Около 50 сотрудников компании МТС в Краснодарском крае уже четвертый год участвуют в жизни своих подопечных. В начале каждого учебного года в школе проходит масштабный квест для всех 160 учеников. Ребята разделяются на команды, идут по маршруту от станции к станции и выполняют разные задания, например разгадывают загадки и разбираются в правилах дорожного движения. Дети весело отмечают начало учебного года, получают в игре новые знания и учатся работать в команде.





Такой праздник проходит в школе один раз в год, но каждые две недели, а иногда и чаще, сотрудники компании после работы и в выходные приезжают в Елизаветинскую, чтобы провести занятия в кружках.

Светлана Коровайко руководитель волонтерского движения, сотрудник МТС

«Детям больше всего нравится театральный кружок и танцы, на них ходят по 20 человек, — рассказывает руководитель волонтерского движения, сотрудник МТС. — За три с лишним года мы проводили кружки по этикету, вышиванию, рисованию, кубановедению, тематические мастер-классы, приуроченные к праздникам. И каждый год мы стараемся начинать квестом, как сегодня».

Светлана признается, что никогда не считала, сколько времени тратит на волонтерскую работу. В самом начале, когда она с коллегами только обратилась в школу с этим предложением, ее идее обрадовалось руководство, а потом удалось подружиться и с детьми.

«Это очень ласковые, добрые дети. Они учатся в закрытой школе, и им интересно пообщаться с новыми людьми, которые сюда приходят. Вы не представляете, какие они усидчивые и терпеливые. Они ждут наши мастер-классы и спокойно занимаются все полтора часа. Мы тоже ценим их любовь и доверие, ребята даже рассказывают нам свои секреты, и мы их, конечно, храним. Мы привыкли друг к другу и всегда радуемся встречам, — делится Светлана Коровайко. — Очень приятно видеть их прогресс. Вспоминаю их первое выступление в театральном кружке: дети стеснялись, забывали текст, путали слова. Это особенность ребят, у них есть нарушения речи, и выступление на сцене для них изначально непросто. Но мы всячески их поддерживаем и помогаем. Занятия в театральном кружке, и не только в нем, помогают им чувствовать себя увереннее и более свободно общаться».

«Речевая» школа-интернат в Краснодарском крае одна. Здесь учатся с первого по десятый класс по общеобразовательной программе, адаптированной для детей с нарушениями речи. Все ученики разделены на три группы, большинство уезжают на выходные домой. Дети из других городов живут здесь от каникул до каникул. Есть небольшая группа учеников, которые живут неподалеку, в станицах Елизаветинской, Марьянской, — они приходят сюда каждый день из дома.

«Нашим детям трудно общаться, особенно с посторонними, но с волонтерами они свободно идут на контакт. Они ждут этих кружков, им нравится заниматься и общаться, чувствовать себя в роли артистов, — отмечает заместитель директора по воспитательной работе Наталья Лемешко. — Для ребят это важный позитивный опыт. У них развиваются коммуникативные навыки, а значит, им будет проще общаться с людьми за пределами нашей школы. Не у всех получается хорошо учиться по основной школьной программе, зато они реализуются в творческой сфере. Не удается пятерку по математике получить, но зато ребенок выучил роль, выступил на сцене, ему аплодирует вся школа. Это вдохновляет, помогает больше верить в себя».

В кружки ходят ученики разного возраста. В школе объявляют, что идет набор в кружок, и ребята выбирают, хотят ли они в чем-то поучаствовать. Когда в театральном кружке готовится выступление, волонтеры приезжают пару раз в неделю, чтобы помочь с репетициями и костюмами. Это нужно, чтобы ребята хорошо выучили роли и чувствовали себя уверенно на выступлении.

Каждым кружком руководит ответственный сотрудник компании, у которого есть соответствующие знания и опыт по теме. Например, танцы ведет девушка, которая сама ими занимается. Руководитель театрального кружка много лет состоит в театральной студии в Краснодаре. Кружком по ИЗО в свое время руководила сотрудница с профессиональным художественным образованием. Волонтеры учат только тому, что сами хорошо умеют и, конечно, что интересно детям.

«У нас был случай на мастер-классе. Мы готовили поделку, и надо было что-то пришить. Я предложила помощь мальчику, а он сказал, что умеет, потому что научился на одном из наших прошлых мастер-классов. Знаете, в такие моменты я понимаю, что все не зря», — делится Светлана Коровайко.

В течение учебного года участники танцевального кружка готовят выступление, которое представят на конкурсе весной. В марте 2018 года подопечные интерната победили в краевом спортивном конкурсе, который для коррекционных школ организовала Елена Исинбаева. После этого дети поехали в Волгоград, где встретились с командами со всего ЮФО и заняли третье место.

В этом году волонтеры планируют ввести курс профориентации. Ребятам бывает непросто определиться с будущей профессией. Рынок труда меняется, и о многих профессиях воспитанники коррекционной школы просто не знают. Волонтеры расскажут о новых специальностях, о том, куда можно поступить и какие перспективы есть у того или иного направления.

«Мы регулярно делаем в компании рассылку о том, что у нас есть волонтерское движение, и приглашаем всех желающих присоединиться. Сотрудники откликаются, и потом по сарафанному радио приходят все новые люди. Сложно нарисовать типичный портрет нашего волонтера — это люди обоих полов, но чаще все-таки женщины самого разного возраста, — продолжает Светлана Коровайко. — Кто-то думает, что волонтерами становятся те, у кого нет семьи и много свободного времени, но в нашей компании все ровно наоборот. В основном это активные люди, у которых и семья, и друзья, и хобби, но они находят время, чтобы помогать детям. У них есть потребность заниматься общественной жизнью, это их самореализация».

В конце октября МТС в Краснодарском крае собирается открыть школу волонтера. Представители благотворительных организаций будут рассказывать об особенностях помощи по своему профилю: помощь детям, инвалидам, пожилым людям, поиск пропавших детей, защита природы.