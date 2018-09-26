Краснодар, Ереван или Манчестер. Где живет больше людей?
Прямо в день города мэр Краснодара Евгений Первышов торжественно объявил, что в кубанской столице официально проживает миллион жителей. Много это или мало? Все относительно!
Юга.ру подготовили тест, который поможет вам освоиться в новой демографической реальности.
Спасибо, что прошли наш тест!
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Краснодар, Ереван или Манчестер. Где живет больше людей?
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