Как стать героем комикса и выиграть поездку в Диснейленд. Инструкция от «Пятёрочки»

21 августа во всех магазинах сети «Пятёрочка» стартовала акция под лозунгом «Собери суперкоманду!», организованная совместно с самым успешным брендом Disney — Marvel. Портал Юга.ру разобрался в условиях и проверил, как проходит программа лояльности.

В период проведения акции за каждые 555 рублей в чеке покупатели сети получат «Стирателя» — ластик в виде одного из популярных героев фильмов Marvel. Поклонники супергероев могут собрать коллекцию из 16 таких ластиков. Их можно надевать на карандаш и брать с собой в школу, использовать при рисовании дома или просто поставить в шкаф, а потом с гордостью показывать свою уникальную коллекцию друзьям.

Такую игрушку также подарят посетителям «Пятёрочки» и при покупке товаров партнеров акции, которые обозначены в торговом зале специальным ценником. Единовременно может быть выдано не более 50 ластиков за одну покупку. Также их можно приобрести отдельно за 49,99 рубля. Каждый ластик находится в отдельном непрозрачном пакетике. Определить, кто внутри, возможно — некоторые герои с ушами и рогами. Но так как фигурки все равно между собой похожи, то интрига сохраняется вплоть до самого вскрытия заветного пакетика. Кроме того, в продаже также есть специальный альбом для коллекционирования (199,99 рубля) и кружки (199,99 рубля) с героями Marvel.

В целом набор ластиков Marvel — это не только интересная игрушка и функциональная канцелярская принадлежность, но и отличное дополнение к проектам «Пятёрочки», посвященным супергероям. А это увлекательные игры и даже создание комикса собственными руками. Для ребенка такое занятие наверняка станет отличным вознаграждением за хорошее поведение или положительную школьную оценку! Кстати, для коллекционеров ластиков есть еще одно немаловажное приятное известие: если вам попадаются одинаковые экземпляры, ими можно обмениваться с коллегами по коллекционированию, например на просторах сайта Avito.ru или в группах в социальных сетях.

Во время действия акции пользователи сайта и мобильного приложения «Пятёрочки» найдут там увлекательный тематический контент, а на промосайте стиратели.рф можно протестировать онлайн-игры, пройти тест, узнать о специальных предложениях на партнерские товары, а также принять участие в конкурсе, главным призом которого станет поездка в тематический парк развлечений Диснейленд для всей семьи.

Чтобы принять участие в конкурсе и побороться за главный приз, нужно зарегистрироваться на сайте и создать в специальном конструкторе комикс с изображениями своей семьи и/или друзей на тему «Моя семья — супергерои!». Организатор определит лучшую работу по своему усмотрению по нескольким критериям, принимая во внимание креативность, творческий подход к ее созданию и художественную эстетичность.

По итогам конкурса определяются 175 обладателей еженедельных призов (внешний аккумулятор для телефона с логотипом Marvel) и 1 главный победитель (сертификат для поездки троих человек в Disneyland SHANGHAI, расположенный на территории Китая). А за фотографию полной коллекции из 16 ластиков, каждый из которых будет отчетливо виден, пользователь получает промокод на просмотр фильмотеки Marvel. Родителям придется не только помочь своему чаду с приобретением элементов коллекции, но и зарегистрироваться в качестве участников акции, так как в конкурсе могут принимать участие граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет.