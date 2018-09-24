«Тинькофф Мобайл» в Краснодаре: что нужно знать о новом мобильном операторе
В июле в Краснодарском крае заработал «Тинькофф Мобайл». Юга.ру разобрались, что предлагает новый мобильный оператор и в чем его отличия от других.
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Что за «Тинькофф Мобайл»?
«Тинькофф Мобайл» — это виртуальный мобильный оператор. Виртуальный — потому что у него нет физических офисов, а все вопросы можно решить онлайн. «Тинькофф Мобайл» запустился в конце прошлого года в Москве и Санкт-Петербурге.
В июле 2018 года оператор начал работать еще в нескольких регионах — в том числе в Краснодарском крае. Связь работает на базе сети Tele2.
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Я абонент крупного мобильного оператора, зачем мне знать про еще одного?
«Тинькофф Мобайлу» нужно конкурировать за абонентов с операторами, которые на рынке уже много лет. И чтобы привлечь клиентов, оператор предлагает выгодные условия.
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И что же он готов предложить?
«Тинькофф Мобайл» отказался от стандартных тарифов: вы сами выбираете, сколько минут и интернета вам нужно. Если не пользуетесь интернетом, можно купить только пакет минут. Если не нужны звонки, можно подключить только интернет или пакеты безлимитных сервисов.
Пакет из 200 минут стоит 99 рублей. Безлимитные сервисы — от 39 до 159 рублей. Безлимитный интернет без ограничения скорости — 999 рублей.
Но есть лайфхак: можно выбрать 25 Гб интернета за 399 рублей, и тогда безлимитные сервисы будут стоить по рублю. Получится почти безлимит, но за 403 рубля, а не за 999.
Еще у «Тинькофф Мобайла» нет назойливых подписок — вы не проснетесь однажды с подключенным без уведомления рингтоном, за который платите уже две недели.
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А что с роумингом?
По всей стране звонки и интернет стоят одинаково, за исключением Крыма и Севастополя.
Роуминг за границей дешевый и предсказуемый: с вас спишут деньги только за то, что вы сами себе подключили. По умолчанию оператор отключает все фоновые синхронизации и загрузки.
Стоимость связи зависит от направления. В популярных странах роуминг дешевле. Вот расценки по Европе:
|100 Мб интернета
|149 рублей
|Исходящие звонки (любые: на местные номера, в другую страну или домой)
|11,9 рубля/минута
|30 минут входящих звонков
|59 рублей/день
|1 Гб интернета
|999 рублей
В роуминге приложения «Тинькофф» работают без подключенных пакетов интернета и не расходуют трафик. В любой момент можно пополнить счет или подключить новый пакет.
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Для того чтобы стать абонентом, надо иметь банковскую карту «Тинькофф»?
Нет, можно не быть клиентом банка и оформить сим-карту. Но каждый абонент «Тинькофф Мобайла» автоматически получает бесплатную виртуальную карту Тинькофф Банка.
Благодаря этому ваша сим-карта превращается еще и в копилку: если на счету лежит больше 1000 рублей, на остаток начисляется 6% годовых ежемесячно.
Виртуальную карту можно подключить, например, к Android Pay и расплачиваться в магазине. Со всех покупок от 100 рублей банк возвращает 1%, а за покупки у партнеров можно получить до 30%.
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Как работает «Тинькофф Мобайл» в Краснодаре?
На карте показано покрытие «Тинькофф Мобайла» в Краснодаре. Красным цветом выделена зона с максимально возможной скоростью интернета.
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Можно ли перейти в «Тинькофф Мобайл» со своим номером?
Да, и оператор с этим поможет. Вместе с сим-картой представитель «Тинькофф Мобайла» привезет вам заполненное заявление на перенос номера.
Если заказать сим-карту по этой ссылке, за переход со своим номером «Тинькофф Мобайл» подарит 1000 рублей на связь. Представитель доставит карту за два дня. Также оформить симку можно в точках продаж — в Краснодаре они есть в ТЦ «Галерея Краснодар», «Мега Адыгея», МЦ «Красная Площадь».
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