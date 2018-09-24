«Тинькофф Мобайл» в Краснодаре: что нужно знать о новом мобильном операторе

Что за «Тинькофф Мобайл»?

«Тинькофф Мобайл» — это виртуальный мобильный оператор. Виртуальный — потому что у него нет физических офисов, а все вопросы можно решить онлайн. «Тинькофф Мобайл» запустился в конце прошлого года в Москве и Санкт-Петербурге.

В июле 2018 года оператор начал работать еще в нескольких регионах — в том числе в Краснодарском крае. Связь работает на базе сети Tele2.