В Краснодарском крае и Адыгее заработал мобильный оператор «Тинькофф Мобайл»

Адыгея, Краснодарский край

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В Краснодаре 19 июня прошла презентация виртуального мобильного оператора «Тинькофф Мобайл»

Оператор запустился в декабре 2017 года и уже работает в шести регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Вместе с «Тинькофф Банком» он входит в группу компаний «Тинькофф». На юге страны «Тинькофф Мобайл» доступен в Краснодарском крае, Адыгее, республике Марий Эл и Волгоградской области. К концу года оператор планирует заработать в более 60 регионах России. «Тинькофф Мобайл» работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2.

У оператора нет линейки тарифов — абоненты могут сами составлять тариф и выбирать пакеты услуг. Сим-карты можно приобрести в точках продаж, магазинах «Связной» и в их интернет-магазине,  или заказать на сайте или в мобильном приложении Tinkoff Mobile — их доставят на дом. Для новых клиентов «Тинькофф Мобайл» удваивает первый платеж. На счет начисляется бонус, равный платежу, и его можно потратить на услуги связи. У «Тинькофф Мобайл» также есть опция перехода перехода от другого оператора с сохранением номера.

Мобильный оператор обещает покрытие по всей России и полностью интегрирован с «Тинькофф Банком».  

Краснодар Мобильная связь
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