«Детективы на кухне». Для детей из Краснодара и других уголков России выпустили аудиосказки о правильном питании

В декабре в России выходит трехсерийная аудиосказка «Детективы на кухне». Она адресована дошкольникам и ученикам младших классов и может стать хорошим подспорьем для родителей, которые хотят привить детям навыки здорового образа жизни. Рассказываем подробнее.

Следствие ведут...

...Смирновы-младшие. Именно в их семье накануне Нового года начинают происходить необычные, почти волшебные вещи. Семилетнему Максу и его младшей сестре Симе придется превратиться в настоящих детективов, чтобы расследовать таинственные происшествия. Кто похитил аппетит? Куда пропала энергия у папы? Какие загадки скрывает обычная этикетка?

Юные детективы ищут улики, разгадывают секреты, строят и проверяют гипотезы. А поскольку это все-таки сказка, то помогают им не только взрослые члены семьи, но и волшебный персонаж — Морковка-детектив, который, как водится у волшебников, всегда появляется в самый нужный момент.

Вместе с персонажами слушателям предстоит узнать, что способности настоящих супергероев — ум, сила, энергия — во многом зависят от того, как эти герои питаются. Удобный аудиоформат, обаятельные герои и увлекательный сюжет помогут маленьким слушателям научиться выбирать правильные продукты и сформировать полезные пищевые привычки.

Всех персонажей — от папы Димы до кошки Маруси — озвучили профессиональные актеры. Длительность каждой истории не превышает 20 минут. Сказки поделены на главы, поэтому «Детективы на кухне» удобно включать ребенку во время поездки в автомобиле или перед сном.

Веселье с пользой

Эпизоды сказки построены вокруг конкретных тем, будь то важность витаминов, любовь к сладостям или готовность попробовать что-то новое. Герои, а вместе с ними и слушатели, расследуют преступления против здорового образа жизни, раскрывают тайны разноцветной тарелки, выслеживают коварного обманщика, который скрывается в составе продуктов под самыми разными именами. И заодно учатся понимать пользу овощей и фруктов, выбирать правильные продукты, узнают основы сбалансированного рациона и многие другие вещи, которые входят в понятие здорового питания. Финал каждой истории включает небольшое практическое задание или вопрос для закрепления полезных навыков.

Первые две серии «Детективов на кухне» можно прослушать прямо сейчас на сайте школа-питания.рф/skazka, заключительная станет доступна до конца декабря 2025 года.