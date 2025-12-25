«Детективы на кухне». Для детей из Краснодара и других уголков России выпустили аудиосказки о правильном питании
В декабре в России выходит трехсерийная аудиосказка «Детективы на кухне». Она адресована дошкольникам и ученикам младших классов и может стать хорошим подспорьем для родителей, которые хотят привить детям навыки здорового образа жизни. Рассказываем подробнее.
Следствие ведут...
...Смирновы-младшие. Именно в их семье накануне Нового года начинают происходить необычные, почти волшебные вещи. Семилетнему Максу и его младшей сестре Симе придется превратиться в настоящих детективов, чтобы расследовать таинственные происшествия. Кто похитил аппетит? Куда пропала энергия у папы? Какие загадки скрывает обычная этикетка?
Юные детективы ищут улики, разгадывают секреты, строят и проверяют гипотезы. А поскольку это все-таки сказка, то помогают им не только взрослые члены семьи, но и волшебный персонаж — Морковка-детектив, который, как водится у волшебников, всегда появляется в самый нужный момент.
Вместе с персонажами слушателям предстоит узнать, что способности настоящих супергероев — ум, сила, энергия — во многом зависят от того, как эти герои питаются. Удобный аудиоформат, обаятельные герои и увлекательный сюжет помогут маленьким слушателям научиться выбирать правильные продукты и сформировать полезные пищевые привычки.
Всех персонажей — от папы Димы до кошки Маруси — озвучили профессиональные актеры. Длительность каждой истории не превышает 20 минут. Сказки поделены на главы, поэтому «Детективы на кухне» удобно включать ребенку во время поездки в автомобиле или перед сном.
Веселье с пользой
Эпизоды сказки построены вокруг конкретных тем, будь то важность витаминов, любовь к сладостям или готовность попробовать что-то новое. Герои, а вместе с ними и слушатели, расследуют преступления против здорового образа жизни, раскрывают тайны разноцветной тарелки, выслеживают коварного обманщика, который скрывается в составе продуктов под самыми разными именами. И заодно учатся понимать пользу овощей и фруктов, выбирать правильные продукты, узнают основы сбалансированного рациона и многие другие вещи, которые входят в понятие здорового питания. Финал каждой истории включает небольшое практическое задание или вопрос для закрепления полезных навыков.
Первые две серии «Детективов на кухне» можно прослушать прямо сейчас на сайте школа-питания.рф/skazka, заключительная станет доступна до конца декабря 2025 года.
С заботой о главном
«Детективы на кухне» — новый проект «Пятёрочки», выпущенный на базе образовательного проекта «Школа питания», который стартовал в 2023 году. Торговая сеть не первый год занимается воспитанием у подрастающего поколения навыков здорового образа жизни и сознательного отношения к еде. В компании уверены: обучать детей полезным привычкам следует не сухим языком скучных правил, а через увлекательные истории, конкурсы, игры. И ЗОЖ-сказка полностью отвечает этим задачам.
«Все знают, что в основе здоровья детей лежит правильное питание. Но любая мама вам расскажет, как сложно бывает убедить ребенка съесть что-то по-настоящему полезное — например, зеленый салат или тушеные овощи. А с нашими сказками дети могут узнавать и запоминать секреты здорового питания сами, без родительских наставлений. Они сами изучают этикетки и выбирают честные продукты в магазине. Сами просят овощи, потому что поняли, зачем это нужно, — через добрую, смешную, интересную историю! Все герои в ней узнаваемы: заботливая и слегка тревожная мама, выдумщик и оптимист папа, современная энергичная бабушка и, наконец, брат с сестрой, которые любят рассказы про супергероев и волшебные сказки. Ребенок видит в них себя, свою семью — и верит им», — рассказывает менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко. И добавляет, что таким образом в одном инструменте сочетаются игра, обучение и семейная магия: тема питания из источника споров и конфликтов превращается в пространство веселых приключений и удивительных открытий.
Тема формирования здорового образа жизни у детей и подростков считается одной из приоритетных в стратегии программы «Пятёрочка с заботой». Одна только образовательная программа «Школа питания» помогла уже сотням тысяч школьников и студентов улучшить свои компетенции в области ЗОЖ. «Детективы на кухне» — еще один важный шаг в этом направлении.