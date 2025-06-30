Ключ дома моего. Как «Ростелеком» помогает и жильцам, и управляющим компаниям
Удобство, инновации, безопасность — так в трех словах можно описать многофункциональный сервис «Ростелеком Ключ», который «Ростелеком» представил в числе других решений на форуме недвижимости «Движение» в Сочи. Экосистема появилась в 2019 году и с тех пор беспрестанно развивается и совершенствуется, пополняя перечень предлагаемых клиентам услуг.
По просьбе Юга.ру журналистка Екатерина Лызлова посетила форум 24 июня и узнала, как один сервис выгоден и поставщикам услуг, и их потребителям.
«Ростелеком Ключ» создан для застройщиков, управляющих компаний и жильцов многоквартирных домов. И каждый из них оказывается в плюсе от внедрения сервиса.
Так, застройщик без существенного увеличения сметы получает от одного поставщика готовую экосистему, которая объединяет на единой платформе без потерь в функционале домофонную и инженерную сети и видеонаблюдение. Причем она может быть интегрирована за счет различных пакетов и гибких настроек как в высотные многоквартирные жилые комплексы, так и в таунхаусы. «Ростелеком» своими силами выполняет все работы «под ключ», разрабатывая и выдавая техусловия на комплекс цифровых услуг, включая радиофикацию и каналы ГО и ЧС. Это позволяет застройщику соблюсти все требования законодательства и в результате выставить на продажу современное и безопасное жилье, оснащенное решениями, за которые покупатель готов платить.
«Мы предоставляем проектирование слаботочных систем, закупку, монтаж, пусконаладочные работыи эксплуатацию оборудования. Весь срок жизни нашего продукта мы предоставляем собственную техническую поддержку, оказывая ее не только в цифровом пространстве, но и устраняя неполадки непосредственно на самом объекте», — рассказал руководитель направления «Ростелеком Ключ» Станислав Коршунов.
А что же управляющие компании? Здесь также все очевидно: единый поставщик предоставляет «под ключ» как типовые решения, так и сформированные под индивидуальные задачи. Это умный домофон, умный шлагбаум, умные счетчики, система видеонаблюдения и система контроля и управления доступом (СКУД).
Первый ЖК с умной экосистемой появился в Краснодаре в 2020 году:
Например, управление умными счетчиками позволяет:
- автоматизировать учет потребления ресурсов и снизить относимые к общедомовым нуждам затраты;
- формировать отчеты по потреблению ресурсов;
- выявлять аномальное потребление ресурсов;
- предотвращать манипуляции и факты хищения.
Использование СКУД позволяет контролировать работу сотрудников УК и вести журнал доступа, удаленно открывать помещения, контролировать и администрировать доступ, повышает гибкость в организации доступа при снижении стоимости владения за счет облачных и беспроводных технологий. Тем самым с УК снимается значительная часть нагрузки, позволяя перенаправить ресурсы на решение иных задач.
Ну и конечный потребитель системы «Ростелеком Ключ» — жилец многоквартирного дома — за совсем небольшую плату, сопоставимую по стоимости с чашкой кофе, получает не просто целую экосистему сервисов, управляемую через одно приложение в телефоне, но, в первую очередь, безопасность и комфорт.
Уже сейчас пользователям «Ростелеком Ключ» доступны следующие возможности:
- увидеть на экране своего телефона, кто звонит в домофон и открыть дверь одним нажатием через смартфон, умные часы или с помощью Siri;
- посмотреть, что происходит во дворе дома, находящегося под постоянным наблюдением видеокамер;
- проезжать через шлагбаум, автоматически открывающийся при распознавании номера;
- отправить временный код для открытия шлагбаума гостям или курьеру;
- автоматически передавать показания с умных счетчиков и оплачивать коммуналку в один клик;
- закрыть доступ посторонним к паркингу или кладовой;
- создавать обращения в управляющую компанию;
- узнавать, есть ли на придомовой парковке свободные места, и получать уведомления об освободившемся месте;
- получать ежедневную круглосуточную поддержку.
И даже при отсутствии интернета или электроэнергии приложение выдаст временный код, по которому можно будет попасть в дом.
И, что немаловажно, «Ростелеком Ключ» доступен не только жильцам новостроек. Присоединиться к многотысячному числу пользователей могут даже обитатели «хрущевок», не говоря уже о домах, построенных в последние два-три десятилетия. Для этого достаточно провести собрание собственников, подтвердить документально свое решение и обратиться в компанию за услугой.
А еще на форуме была представлена новая система информирования, входящая в «Ростелеком Ключ» — оповещение населения через домофоны в подъездах и трубки домофонов в квартирах о чрезвычайных ситуациях, происшествиях и опасных погодных условиях.
Безопасность данных пользователей гарантируется «Ростелекомом» хранением данных в сертифицированных российских облачных сервисах с многоуровневой защитой и шифрованием, защищающим от столь многочисленных в наше время киберугроз, взломов и DDoS-атак.
А что же конкуренты? Конечно, «Ростелеком» — не единственная компания на рынке, предлагающая подобные услуги. Но точно одна из единиц, которые после подключения системы гарантируют ее дальнейшее обслуживание.
«Самое главное, что мы ведем до конца нашего клиента, заботимся как о конечном потребителе, так и о посреднике в лице управляющей компании, также заинтересованной в том, чтобы все работало. Это и удаленная диагностика, удаленное обслуживание, и непосредственно выезд специалистов на место для устранения той или иной проблемы», — подчеркнул Станислав Коршунов.
Сегодня «Ростелеком Ключ» уже присутствует в более чем 335 городах России. К системе подключены свыше 6100 домов, а мобильное приложение установлено на более чем 1,2 млн смартфонов. И их число постоянно растет.