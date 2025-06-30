Ключ дома моего. Как «Ростелеком» помогает и жильцам, и управляющим компаниям

Удобство, инновации, безопасность — так в трех словах можно описать многофункциональный сервис «Ростелеком Ключ», который «Ростелеком» представил в числе других решений на форуме недвижимости «Движение» в Сочи. Экосистема появилась в 2019 году и с тех пор беспрестанно развивается и совершенствуется, пополняя перечень предлагаемых клиентам услуг.

По просьбе Юга.ру журналистка Екатерина Лызлова посетила форум 24 июня и узнала, как один сервис выгоден и поставщикам услуг, и их потребителям.

«Ростелеком Ключ» создан для застройщиков, управляющих компаний и жильцов многоквартирных домов. И каждый из них оказывается в плюсе от внедрения сервиса.

Так, застройщик без существенного увеличения сметы получает от одного поставщика готовую экосистему, которая объединяет на единой платформе без потерь в функционале домофонную и инженерную сети и видеонаблюдение. Причем она может быть интегрирована за счет различных пакетов и гибких настроек как в высотные многоквартирные жилые комплексы, так и в таунхаусы. «Ростелеком» своими силами выполняет все работы «под ключ», разрабатывая и выдавая техусловия на комплекс цифровых услуг, включая радиофикацию и каналы ГО и ЧС. Это позволяет застройщику соблюсти все требования законодательства и в результате выставить на продажу современное и безопасное жилье, оснащенное решениями, за которые покупатель готов платить.

«Мы предоставляем проектирование слаботочных систем, закупку, монтаж, пусконаладочные работыи эксплуатацию оборудования. Весь срок жизни нашего продукта мы предоставляем собственную техническую поддержку, оказывая ее не только в цифровом пространстве, но и устраняя неполадки непосредственно на самом объекте», — рассказал руководитель направления «Ростелеком Ключ» Станислав Коршунов.

А что же управляющие компании? Здесь также все очевидно: единый поставщик предоставляет «под ключ» как типовые решения, так и сформированные под индивидуальные задачи. Это умный домофон, умный шлагбаум, умные счетчики, система видеонаблюдения и система контроля и управления доступом (СКУД).