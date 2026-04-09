В Краснодаре в пасхальную ночь будет ходить дополнительный общественный транспорт

В ночь с 11 на 12 апреля в Краснодаре запустят дежурный транспорт. Публикуем расписание

Транспорт будет ходить по специальным маршрутам, проходящим мимо главных городских храмов. Всего будет пять дополнительных рейсов трамваев, два — троллейбусов и один автобус.

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила , что в пасхальную ночь с 11 на 12 апреля в кубанской столице будут ходить дежурные трамваи, троллейбусы и автобусы.

Трамваи № 5 и № 7 пройдут через Храм Вознесения Господня, связав Восточное депо и улицу 8-го Марта. Отправления из Восточного депо — в 23:40, 00:32 и 03:44.

Трамваи № 8 и № 11 пройдут через Свято-Покровский храм, Свято-Екатерининский кафедральный собор и Храм святого великомученика Георгия Победоносца. Отправления от ТРК «Меридиан» — в 22:42 и 00:49.

Отдельный маршрут трамвая № 11 пройдет через Свято-Ильинский храм и Свято-Троицкий собор, Свято-Екатерининский кафедральный собор, храм преподобного Илии Муромского и храм Рождества Христова. Отправления из Западного депо — в 22:00, 23:22, 01:05 и 03:20, от улицы Индустриальной — в 22:43, от улицы Димитрова — в 00:10.

Троллейбус № 13 пройдет через Свято-Екатерининский кафедральный собор, Свято-Ильинский храм и Свято-Троицкий собор, храм Казанской иконы Божией Матери и храм Рождества Христова. Отправления от улицы Благоева — в 23:25, от Рождественского храма — в 00:50, от кинотеатра «Аврора» — в 00:19 и 03:25.

Троллейбус № 14 пройдет через храм святого великомученика Георгия Победоносца, Свято-Покровский храм и храм Святого Духа. Отправления от Бальнеолечебницы — в 22:16, из Комсомольского района — в 23:12, от остановки «Рынок» — в 03:57.

Автобус № 2Е пройдет через Свято-Ильинский храм и Свято-Троицкий собор и Свято-Екатерининский кафедральный собор. Отправления из троллейбусного депо № 1 — в 23:30, 00:30 и 04:00, от ж/д вокзала Краснодар-1 — в 00:00 и 01:00.

Подробную информацию можно узнать на сайте администрации Краснодара.