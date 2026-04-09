В Красноармейском районе Кубани перекрыли трассу из-за упавшего БПЛА

В Красноармейском районе Краснодарского края ограничили движение. На участке дороги обнаружили обломки БПЛА

9 апреля пресс-служба администрации Красноармейского района сообщила, что на трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским перекрыли движение. По предварительной информации, на участке обнаружили обломки сбитого беспилотника.



Сейчас на месте работают оперативные службы, а сотрудники полиции направляют автомобили в объезд.

Из-за ограничений изменилась схема движения пригородных автобусов. Маршрут № 108 «поселок Холос — хутор Трудобеликовский» перешел на график выходного дня и следует в объезд Полтавской. Маршрут № 103 «станица Полтавская — хутор Трудобеликовский» временно снят с линии.



Напомним, что этой ночью Краснодарский край атаковали БПЛА. В Крымском районе погиб мужчина. Обломки дронов повредили частные дома. На территории нефтебазы в Крымске произошел пожар: пострадали три человека, двое из них госпитализированы.