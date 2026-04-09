Ученые выпустят в Дон краснокнижную рыбу. Ранее ее впервые за 100 лет увидели в Азовском море

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

  © Скриншот сайта Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») https://azniirkh.vniro.ru/content/read/azniirkh-news/95293099-23-10-2025
Ростовские ученые планируют выпуск в реку Дон искусственно воспроизведенную рыбу шип, которая находится на грани исчезновения

8 апреля стало известно, что ученые Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии предложили начать выпускать в Дон краснокнижную осетровую рыбу шип, которую не видели в Азовском море уже 100 лет. Об этом сообщили в журнале института «Водные биоресурсы и среда обитания», изданном в конце марта.

Шип — рыба из семейства осетровых, находящаяся на грани исчезновения. Длина тела — до 220 см, вес — до 80 кг. Ранее рыба обитала в Аральском море — бессточном озере в Средней Азии (на границе Казахстана и Узбекистана), которое высохло и превратилось в пустыню из-за экологической катастрофы. Основная популяция шипа погибла, а выжившую часть ученые смогли расселить в Черное, Азовское и Каспийское моря.

Отметим, что рыба не появлялась в Азовском море уже век. Однако 17 октября 2025 года ученые смогли поймать неполовозрелого шипа весом 1,2 кг в районе урочища Кучугуры в Краснодарском крае — это стало сенсацией.

Специалисты уверены, что появление рыбы в море связано с искусственным воспроизводством — с 2018 по 2025 годы в реку Кубань было выпущено более 1,4 млн особей. Также ученые отметили, что шип увеличивает свой ареал обитания, поэтому необходимо расширить районы выпуска молоди — рыба может появиться и в реке Дон.

Как писали Юга.ру, к 2040 году в Азовском море могут исчезнуть лещ, тарань и судак.

Азовское море Наука Открытия ученых Рыболовство Экология

Новости

От демократии до диктатуры. В Краснодаре пройдет лекция о Франции в эпоху Наполеона
Затяжной шторм: магнитные бури накроют Землю на три дня из-за корональной дыры
Возле аэропорта Краснодара появилась бесплатная круглосуточная парковка
«Главная объединяющая сила». Губернатор Краснодарского края встретился с патриархом Кириллом на фоне протестов против строительства храма в ЮМР
Аферисты рассылают жителям Краснодара вирусы под видом пасхальных открыток и ссылок на трансляции служб
Лента новостей

Чокопай, Бисквит и Марципан: есть нельзя, гладить — можно
Вчера, 19:58
Чокопай, Бисквит и Марципан: есть нельзя, гладить — можно
Как устроено единственное котокафе в Краснодаре
Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову и ее родственников лишили имущества на 110 млн рублей
Вчера, 18:04
Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову и ее родственников лишили имущества на 110 млн рублей
Весенний чекап краснодарца
Вчера, 15:15 Реклама
Весенний чекап краснодарца
Какие анализы надо сдать обязательно, даже если ничего не болит

Реклама на сайте