Ученые выпустят в Дон краснокнижную рыбу. Ранее ее впервые за 100 лет увидели в Азовском море
Ростовские ученые планируют выпуск в реку Дон искусственно воспроизведенную рыбу шип, которая находится на грани исчезновения
8 апреля стало известно, что ученые Южного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии предложили начать выпускать в Дон краснокнижную осетровую рыбу шип, которую не видели в Азовском море уже 100 лет. Об этом сообщили в журнале института «Водные биоресурсы и среда обитания», изданном в конце марта.
Шип — рыба из семейства осетровых, находящаяся на грани исчезновения. Длина тела — до 220 см, вес — до 80 кг. Ранее рыба обитала в Аральском море — бессточном озере в Средней Азии (на границе Казахстана и Узбекистана), которое высохло и превратилось в пустыню из-за экологической катастрофы. Основная популяция шипа погибла, а выжившую часть ученые смогли расселить в Черное, Азовское и Каспийское моря.
Отметим, что рыба не появлялась в Азовском море уже век. Однако 17 октября 2025 года ученые смогли поймать неполовозрелого шипа весом 1,2 кг в районе урочища Кучугуры в Краснодарском крае — это стало сенсацией.
Специалисты уверены, что появление рыбы в море связано с искусственным воспроизводством — с 2018 по 2025 годы в реку Кубань было выпущено более 1,4 млн особей. Также ученые отметили, что шип увеличивает свой ареал обитания, поэтому необходимо расширить районы выпуска молоди — рыба может появиться и в реке Дон.
Как писали Юга.ру, к 2040 году в Азовском море могут исчезнуть лещ, тарань и судак.