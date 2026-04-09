«Езда в нетрезвом виде — 30 тыс. рублей». В России планируют повысить штрафы для самокатчиков

Госдума дорабатывает закон о существенных штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах

9 апреля зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин сообщил в интервью ТАСС, что в 2026 году в России могут повысить штрафы за превышение скорости и другие нарушения на электросамокатах. «Штрафы должны быть существенными. Превышение скорости — 5 тыс. рублей. Езда в нетрезвом виде на самокате — 30 тыс. рублей», — заявил сенатор.

Шейкин отметил, что соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении еще в 2024 году. Сейчас он дорабатывается ко второму чтению.

Парламентарий уточнил, что санкции за езду на электросамокате вдвоем дорабатывают по сей день. В настоящее время за это грозит штраф от 800 до 5 тыс. рублей, а также пожизненный запрет на краткосрочную аренду самоката.

По словам Шейкина, в последние годы сервисы аренды пытаются самостоятельно бороться с нарушителями. Например, на самокатах всех компаний установлены номерные знаки, которых раньше не было. Они позволяют находить нарушителей и штрафовать их.

Напомним, что летом 2025 года в пяти городах России полностью запретили электросамокаты.