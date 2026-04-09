Кадыров опроверг информацию о том, что чеченские подразделения будут воевать за Иран

  Рамзан Кадыров © Скриншот фото с личной страницы Рамзана Кадырова «ВКонтакте», vk.com/ramzan
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Иран, однако военные республики в конфликте участвовать не будут

8 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что чеченские военные подразделения не будут вмешиваться в военный конфликт между Ираном, США и Израилем. Тем самым он опроверг информацию, ранее распространявшуюся в СМИ.

1 апреля в ряде СМИ («Телеканал Краснодар», «Аргументы и Факты» и другие) появились новости о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем телеграм-канале заявил о возможной поддержке Ирана чеченскими военными. Также сообщалось, что силы, связанные с главой республики, «представляют этот конфликт как религиозную войну и считают его джихадом». По данным на 9 апреля, в телеграм-канале КСИР этой публикации нет.

Кадыров заявил, что поддержка могла бы быть, если бы Иран вел боевые действия только против США и Израиля. Однако он отметил, что «они нападают и на наших братьев», имея в виду Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Бахрейн.

«Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним «но»  — я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива», — написал Кадыров.

Он отметил, что находится в «братских» отношениях с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайаном, королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

«Мне глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители этих и других третьих стран становятся невинными жертвами конфликта», — подытожил Кадыров.

Ранее, 11 марта, Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал действия США и Израиля, заявив, что они «попытались вбить клин во весь исламский мир». Также он осудил убийство главы Ирана Али Хаменеи и членов его семьи, однако отметил, что последовавшие удары со стороны Ирана по гражданской инфраструктуре третьих стран и гибель мирного населения «не могут быть оправданы никак».

Он поддержал президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайана и призвал к «большой встрече» с его участием, а также с участием глав Саудовской Аравии, Бахрейна и «ряда других государств» для «координации действий».

Как писали Юга.ру, в 2023 году сыну Кадырова, избившему сжигателя Корана, присвоили звание Героя Чечни.

«Езда в нетрезвом виде — 30 тыс. рублей». В России планируют повысить штрафы для самокатчиков
Суд ликвидировал фонд «Моя Кубань» и «Союз дорожников Кубани». Через них «отмыли» 2 млрд рублей
В Краснодаре в пасхальную ночь будет ходить дополнительный общественный транспорт
Магнолии и пшеница под снегом. Апрельские заморозки в Краснодарском крае угрожают урожаю
Краснодарский суд арестовал активы семьи Хахалевых и ее окружения. Генпрокуратура требует изъять имущество

Чокопай, Бисквит и Марципан: есть нельзя, гладить — можно
Вчера, 19:58
Чокопай, Бисквит и Марципан: есть нельзя, гладить — можно
Как устроено единственное котокафе в Краснодаре
Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову и ее родственников лишили имущества на 110 млн рублей
Вчера, 18:04
Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову и ее родственников лишили имущества на 110 млн рублей
Весенний чекап краснодарца
Вчера, 15:15 Реклама
Весенний чекап краснодарца
Какие анализы надо сдать обязательно, даже если ничего не болит

