Кадыров опроверг информацию о том, что чеченские подразделения будут воевать за Иран

8 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что чеченские военные подразделения не будут вмешиваться в военный конфликт между Ираном, США и Израилем. Тем самым он опроверг информацию, ранее распространявшуюся в СМИ.

1 апреля в ряде СМИ («Телеканал Краснодар», «Аргументы и Факты» и другие) появились новости о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем телеграм-канале заявил о возможной поддержке Ирана чеченскими военными. Также сообщалось, что силы, связанные с главой республики, «представляют этот конфликт как религиозную войну и считают его джихадом». По данным на 9 апреля, в телеграм-канале КСИР этой публикации нет.

Кадыров заявил, что поддержка могла бы быть, если бы Иран вел боевые действия только против США и Израиля. Однако он отметил, что «они нападают и на наших братьев», имея в виду Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Бахрейн.