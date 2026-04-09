Кадыров опроверг информацию о том, что чеченские подразделения будут воевать за Иран
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Иран, однако военные республики в конфликте участвовать не будут
8 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что чеченские военные подразделения не будут вмешиваться в военный конфликт между Ираном, США и Израилем. Тем самым он опроверг информацию, ранее распространявшуюся в СМИ.
1 апреля в ряде СМИ («Телеканал Краснодар», «Аргументы и Факты» и другие) появились новости о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем телеграм-канале заявил о возможной поддержке Ирана чеченскими военными. Также сообщалось, что силы, связанные с главой республики, «представляют этот конфликт как религиозную войну и считают его джихадом». По данным на 9 апреля, в телеграм-канале КСИР этой публикации нет.
Кадыров заявил, что поддержка могла бы быть, если бы Иран вел боевые действия только против США и Израиля. Однако он отметил, что «они нападают и на наших братьев», имея в виду Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Бахрейн.
«Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним «но» — я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива», — написал Кадыров.
Он отметил, что находится в «братских» отношениях с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайаном, королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.
«Мне глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители этих и других третьих стран становятся невинными жертвами конфликта», — подытожил Кадыров.
Ранее, 11 марта, Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал действия США и Израиля, заявив, что они «попытались вбить клин во весь исламский мир». Также он осудил убийство главы Ирана Али Хаменеи и членов его семьи, однако отметил, что последовавшие удары со стороны Ирана по гражданской инфраструктуре третьих стран и гибель мирного населения «не могут быть оправданы никак».
Он поддержал президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайана и призвал к «большой встрече» с его участием, а также с участием глав Саудовской Аравии, Бахрейна и «ряда других государств» для «координации действий».
