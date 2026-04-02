Виртуальный магазин: как 1400 детей с аутизмом освоили самостоятельные покупки в «Пятёрочке»
Во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма торговая сеть «Пятёрочка» подвела итоги инклюзивного проекта «Виртуальный магазин».
«Виртуальный магазин» — обучающая платформа, созданная торговой сетью совместно с компанией VR Inclusion при поддержке врачей, психологов и нейрофизиологов. Ее работа основана на VR-технологиях, которые позволяют детям с расстройством аутического спектра (РАС) в режиме реального времени отрабатывать навыки поведения в типовых социально-бытовых ситуациях.
За год работы проект помог более чем 1400 детям с РАС научиться уверенно посещать магазины и самостоятельно совершать покупки.
Как это устроено
Надевая очки виртуальной реальности, ребенок попадает в смоделированный торговый зал, который по наполнению практически не отличается от настоящего магазина. В своем темпе он осваивает навыки выбора товаров: учится находить нужные продукты, проверять их свежесть, сравнивать цены. Также программа помогает отработать социальные сценарии — от общения с окружающими до использования касс самообслуживания.
Процесс напоминает компьютерную игру: уровни выстроены по сложности, которую можно настраивать — увеличивать или уменьшать ассортимент товаров и количество людей, добавлять отвлекающие факторы, включать непредвиденные ситуации. Система аналитики автоматически отслеживает каждое действие, фиксирует ошибки и успехи, а при необходимости помогает корректировать программу обучения.
«Чтобы навык действительно сформировался и закрепился, его нужно выстраивать шаг за шагом, превращая большую задачу в серию посильных действий и отрабатывая их в понятной и контролируемой обстановке. К сожалению, практически невозможно организовать подобное обучение в реальной среде. А вот виртуальный мир позволяет создать любые адаптивные условия. И что особенно важно, цифровые обучающие среды можно тиражировать. Такие решения, созданные под руководством ведущих экспертов страны, позволяют обеспечить применение ведущих терапевтических практик в любой точке страны — от федерального центра до поселковой школы», — рассказал основатель VR Inclusion Сергей Андреев.
По словам руководителя направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Алины Юхневич, идея помочь особенным детям обрести навыки самостоятельной жизни родилась в рамках программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой»: «По статистике, у нас в стране примерно один из 300–400 детей имеет диагноз РАС. Их адаптация в социуме — задача не только для родителей, но и для всего общества. Мы как крупный бизнес не можем не осознавать свою ответственность».
Чему научились дети
Результаты проекта уже заметны: в реальном магазине дети начали ориентироваться среди отделов, научились собирать корзину по списку, контролировать свое поведение и не брать спонтанно с полок шоколадки вместо молока и хлеба. Некоторые, освоив программу, сами стали наставниками для своих сверстников — помогают, направляют, дают подсказки.
Педагоги и психологи также отметили высокую эффективность VR-методики. Во время занятий 88% детей испытывают повышенную мотивацию, а навык закрепляется в 95% случаев, что почти в четыре раза выше, чем при обычных способах обучения.
«Эту образовательную программу мы рассматриваем как одно из самых важных направлений коррекционной работы. Никакая «игра в магазин», когда учитель изображает продавца, а деньги рисуются на бумаге, не может приблизиться к естественными условиям. Поэтому сейчас многие задачи, связанные с социальными навыками, мы отрабатываем именно при помощи VR-технологий. И что особенно ценно, такие тренинги детям по-настоящему нравятся: увлечь и мотивировать ребенка с РАС очень непросто, а тут появилось занятие, которое им интересно, которое они любят, которого они ждут», — отметила учитель-дефектолог ФРЦ по организации комплексного сопровождения детей с аутизмом МГППУ, куратор и консультант инклюзивных проектов в сфере образования и культуры, эксперт РОО помощи детям с РАС «Контакт» Полина Богорад.
На данный момент инклюзивный проект «Виртуальный магазин» внедрен в 22 НКО и 16 государственных учреждениях в 12 регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Кировской, Архангельской, Белгородской, Волгоградской и Сахалинской областях, Красноярском, Краснодарском и Пермском краях. Систематические занятия для детей с РАС проводятся при участии 290 специалистов. Ожидается, что в скором времени к проекту смогут присоединиться и другие регионы страны.