Виртуальный магазин: как 1400 детей с аутизмом освоили самостоятельные покупки в «Пятёрочке»

Во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма торговая сеть «Пятёрочка» подвела итоги инклюзивного проекта «Виртуальный магазин».

«Виртуальный магазин» — обучающая платформа, созданная торговой сетью совместно с компанией VR Inclusion при поддержке врачей, психологов и нейрофизиологов. Ее работа основана на VR-технологиях, которые позволяют детям с расстройством аутического спектра (РАС) в режиме реального времени отрабатывать навыки поведения в типовых социально-бытовых ситуациях.

За год работы проект помог более чем 1400 детям с РАС научиться уверенно посещать магазины и самостоятельно совершать покупки.

Как это устроено

Надевая очки виртуальной реальности, ребенок попадает в смоделированный торговый зал, который по наполнению практически не отличается от настоящего магазина. В своем темпе он осваивает навыки выбора товаров: учится находить нужные продукты, проверять их свежесть, сравнивать цены. Также программа помогает отработать социальные сценарии — от общения с окружающими до использования касс самообслуживания.

Процесс напоминает компьютерную игру: уровни выстроены по сложности, которую можно настраивать — увеличивать или уменьшать ассортимент товаров и количество людей, добавлять отвлекающие факторы, включать непредвиденные ситуации. Система аналитики автоматически отслеживает каждое действие, фиксирует ошибки и успехи, а при необходимости помогает корректировать программу обучения.

«Чтобы навык действительно сформировался и закрепился, его нужно выстраивать шаг за шагом, превращая большую задачу в серию посильных действий и отрабатывая их в понятной и контролируемой обстановке. К сожалению, практически невозможно организовать подобное обучение в реальной среде. А вот виртуальный мир позволяет создать любые адаптивные условия. И что особенно важно, цифровые обучающие среды можно тиражировать. Такие решения, созданные под руководством ведущих экспертов страны, позволяют обеспечить применение ведущих терапевтических практик в любой точке страны — от федерального центра до поселковой школы», — рассказал основатель VR Inclusion Сергей Андреев.

По словам руководителя направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Алины Юхневич, идея помочь особенным детям обрести навыки самостоятельной жизни родилась в рамках программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой»: «По статистике, у нас в стране примерно один из 300–400 детей имеет диагноз РАС. Их адаптация в социуме — задача не только для родителей, но и для всего общества. Мы как крупный бизнес не можем не осознавать свою ответственность».