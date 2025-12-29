Краснодар вошел в топ городов с самым высоким ценником на поздравление от Деда Мороза

В Краснодаре поздравление Деда Мороза в среднем стоит 4048 рублей, в Ростове-на-Дону — 3645 рублей

29 декабря РБК со ссылкой на данные проекта T-Data от Т-банка опубликовал «Индекс Деда Мороза», который отражает стоимость услуг на заказ приезда и поздравления от Деда Мороза в городах-миллионниках.

Дороже всего услуга стоит в Москве — 4360 рублей. Также в начале рейтинга оказались Санкт-Петербург (3662 рубля) и Екатеринбург (3647 рублей). Дешевле всего заказ Деда Мороза в Волгограде — 2291 рубля.

Средняя стоимость услуги составила 3567 рублей — это на 14% больше, чем в 2024 году. РБК отметил, что за пять лет индекс вырос в три раза — в 2019 году средняя стоимость заказа составляла 1063 рубля.

По данным сервиса ETNA, в 2026 году средняя стоимость вырастет еще на 9% — до 3888 рублей.