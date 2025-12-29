До 200 тыс. рублей. Путин утвердил новые штрафы за нарушение правил перевозки детей в машине
Президент подписан закон об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел
29 декабря президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ужесточающий административную ответственность за нарушение правил перевозки детей в транспортных средствах. Документ вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, значительно увеличивая размеры штрафов.
Новые суммы будут следующими:
- для физических лиц (водителей) штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей (раньше он был 3 тыс. рублей).
- для должностных лиц (например, ответственных за выпуск на линию транспорта) — от 20 до 50 тыс. рублей;
- для юридических лиц (компаний, эксплуатирующих транспорт) — от 100 до 200 тыс. рублей.
Особое внимание в законе уделили такси. Самозанятых водителей будут привлекать к ответственности не как обычных граждан, а как должностных лиц. Для них предусмотрен штраф в диапазоне от 20 до 50 тыс. рублей.
За десять месяцев 2025 года в Краснодарском крае в ДТП погибли 920 человек
Авторы законодательной инициативы обосновывали необходимость ужесточения наказаний тревожной статистикой аварийности. За период с 2020 по 2024 год на дорогах страны произошло 83 тыс. дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В этих авариях погибли около 2,7 тыс. детей. Увеличение штрафов направлено на повышение дисциплины среди водителей и снижение детского травматизма и смертности на дорогах.
