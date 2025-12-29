До 200 тыс. рублей. Путин утвердил новые штрафы за нарушение правил перевозки детей в машине

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Президент подписан закон об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел

29 декабря президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ужесточающий административную ответственность за нарушение правил перевозки детей в транспортных средствах. Документ вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, значительно увеличивая размеры штрафов.

Новые суммы будут следующими:

  • для физических лиц (водителей) штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей (раньше он был 3 тыс. рублей).
  • для должностных лиц (например, ответственных за выпуск на линию транспорта) — от 20 до 50 тыс. рублей;
  • для юридических лиц (компаний, эксплуатирующих транспорт) — от 100 до 200 тыс. рублей.

Особое внимание в законе уделили такси. Самозанятых водителей будут привлекать к ответственности не как обычных граждан, а как должностных лиц. Для них предусмотрен штраф в диапазоне от 20 до 50 тыс. рублей.

За десять месяцев 2025 года в Краснодарском крае в ДТП погибли 920 человек:

Авторы законодательной инициативы обосновывали необходимость ужесточения наказаний тревожной статистикой аварийности. За период с 2020 по 2024 год на дорогах страны произошло 83 тыс. дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В этих авариях погибли около 2,7 тыс. детей. Увеличение штрафов направлено на повышение дисциплины среди водителей и снижение детского травматизма и смертности на дорогах.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 1 января подорожает эвакуация и хранение автомобилей на штрафстоянке.

