800 тыс. учеников и учителей уже поучаствовали в «Школе питания». В новом сезоне к ЗОЖ-урокам присоединятся детсады и колледжи
Образовательный проект «Школа питания», запущенный в феврале 2023 года, был разработан для формирования у детей осознанного отношения к еде.
Курс включает цикл практических и теоретических занятий — тесты на онлайн-платформе, уроки в классе или дома. Они посвящены интуитивному выбору и хранению полезных продуктов, приготовлению сбалансированного питания для всей семьи.
В 2023 году в «Школе питания» приняли участие более 1 тыс. человек из трёх городов России — Перми, Сыктывкара и Нижнего Новгорода. В следующем учебном году уроки о правильном питании охватили уже 71 регион, и кроме того, впервые состоялось интеллектуальное онлайн-соревнование «Здоровая Олимпиада». Итогами последнего учебного года стали 74 региона и вторая проведённая олимпиада. Общее количество участников проекта за 3 года превысило 800 тыс. человек.
В новом сезоне
Организатор проекта — торговая сеть «Пятёрочка» при поддержке ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» и Агентства Стратегических Инициатив — объявила о том, что в новом сезоне 2025/26 года проект расширит категории участников.
Теперь выработать здоровые пищевые привычки в увлекательном интерактивном формате смогут не только школьники, но и воспитанники детских садов в возрасте 5–7 лет, а также студенты средне-профессиональных учреждений (колледжей, училищ, техникумов). Программа для дошкольников будет состоять из серии занятий и дополнительных активностей в течение 1 недели и завершится домашним заданием в семейном формате.
Материалы проекта подготовлены квалифицированными педагогами и профессиональными методистами по инициативе «Пятёрочки» и при содействии проекта «Здоровое питание» Роспотребнадзора. Они полностью соответствуют требованиям ФГОС*, ФООП** и ФОП ДО*** и основаны на достоверных научных данных.
*ФГОС — Федеральный государственный образовательный стандарт.
**ФООП — Федеральная общеобразовательная программа.
***ФОП ДО — Федеральная образовательная программа дошкольного образования.
Всё для знаний
Проект охватывает весь необходимый ресурсный блок для педагогов — от чётких методических рекомендаций до разнообразных материалов для лекций и практикумов: презентаций, рецептов, наглядных пособий, карточек, видеороликов. Уроки могут проводить воспитатели детских садов, классные руководители и учителя специальных дисциплин — как в рамках классных часов и внеурочной деятельности, так и интегрированных в такие предметы, как «Окружающий мир», «Обществознание», «Биология», «Технология».
Структура программы, содержание и практические задания продуманы для разных возрастных групп — детсадовцев, школьников 1–4, 5–8, 9–11 классов, а также студентов колледжей — в соответствии с возрастными особенностями детей и форматом конкретных уроков.
Как присоединиться
Подать заявку на участие можно на сайте школапитания.рф до 1 марта 2026 года. Все зарегистрированные получат доступ к учебным материалам, сертификаты о прохождении программы и подарки от партнёров.
Учащиеся смогут применить полученные знания на «Здоровой Олимпиаде», которая пройдет в апреле 2026 года. Этот конкурс, посвящённый теме ЗОЖ, включен в список рекомендованных мероприятий для образовательных учреждений Министерства просвещения на 2025/26 учебный год. Победитель онлайн-соревнования получит денежный приз.