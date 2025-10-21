800 тыс. учеников и учителей уже поучаствовали в «Школе питания». В новом сезоне к ЗОЖ-урокам присоединятся детсады и колледжи

Образовательный проект «Школа питания», запущенный в феврале 2023 года, был разработан для формирования у детей осознанного отношения к еде. Курс включает цикл практических и теоретических занятий — тесты на онлайн-платформе, уроки в классе или дома. Они посвящены интуитивному выбору и хранению полезных продуктов, приготовлению сбалансированного питания для всей семьи.

В 2023 году в «Школе питания» приняли участие более 1 тыс. человек из трёх городов России — Перми, Сыктывкара и Нижнего Новгорода. В следующем учебном году уроки о правильном питании охватили уже 71 регион, и кроме того, впервые состоялось интеллектуальное онлайн-соревнование «Здоровая Олимпиада». Итогами последнего учебного года стали 74 региона и вторая проведённая олимпиада. Общее количество участников проекта за 3 года превысило 800 тыс. человек. В новом сезоне Организатор проекта — торговая сеть «Пятёрочка» при поддержке ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» и Агентства Стратегических Инициатив — объявила о том, что в новом сезоне 2025/26 года проект расширит категории участников. Теперь выработать здоровые пищевые привычки в увлекательном интерактивном формате смогут не только школьники, но и воспитанники детских садов в возрасте 5–7 лет, а также студенты средне-профессиональных учреждений (колледжей, училищ, техникумов). Программа для дошкольников будет состоять из серии занятий и дополнительных активностей в течение 1 недели и завершится домашним заданием в семейном формате. Материалы проекта подготовлены квалифицированными педагогами и профессиональными методистами по инициативе «Пятёрочки» и при содействии проекта «Здоровое питание» Роспотребнадзора. Они полностью соответствуют требованиям ФГОС*, ФООП** и ФОП ДО*** и основаны на достоверных научных данных. *ФГОС — Федеральный государственный образовательный стандарт.

**ФООП — Федеральная общеобразовательная программа.

***ФОП ДО — Федеральная образовательная программа дошкольного образования.