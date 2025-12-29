В Краснодарском крае ученые нашли античные «коньки» из кости лошади

Краснодарский край

В Темрюкском районе археологи обнаружили костяные салазки, использовавшиеся для передвижения на льду

26 декабря пресс-служба Института материальной культуры РАН сообщила ТАСС, что в Темрюкском районе Краснодарского края ученые обнаружили и идентифицировали на античном Ястребовско-Бережном памятнике салазки из лошадиной кости. 

Возраст найденных салазок разный: от VII в. до нашей эры до II в. нашей эры. По словам археологов, на таких санках или коньках люди могли пересекать Керченский пролив — на них обнаружены следы интенсивного износа. 

«Для их изготовления выбирали прочные кости крупных животных (лошадей или крупного рогатого скота), способные выдержать вес человека», — рассказали ученые. 

Специалисты отметили, что в античности уровень воды в Черном море был более высоким чем сейчас, а памятники располагались недалеко от побережья Керченского пролива, который в зимнее время замерзал. Поэтому люди использовали салазки как быстрый способ добраться до противоположного берега. 

Археологи заявили, что салазки — пример высокоразвитого косторезного ремесла. Находка стала частью масштабного археологического исследования Таманского полуострова. Всего ученые изучили более двух тыс. фрагментов животных, в том числе и косуль, которые сегодня в крае не водятся. Из костей изготавливали также иглы, наконечники стрел, детали ножен и другие предметы. 

Как писали Юга.ру, в октябре в Краснодарском крае обнаружили археологические находки эпохи бронзы.

