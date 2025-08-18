Кино под звездами, сказки и попкорн. В новом краснодарском парке устроили летний фестиваль

Реклама ООО "СЗ ИНСИТИ" ИНН: 2311146140 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iK7y
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дарьи Паращенко
    © Фото Дарьи Паращенко

Теплый августовский вечер в парке «Флагманский» собрал жителей микрорайона Образцово на семейный праздник. Фестиваль «Сказка в Образцово» организовал застройщик «ИНСИТИ девелопмент» при поддержке «Ростелекома».

Уже с четырех часов дня парк наполнялся детским смехом и радостными голосами. Дети с азартом создавали рисунки и поделки своими руками на творческих мастер-классах, веселились с аниматорами, лакомились сладкой ватой и попкорном.

  • © Фото Дарьи Паращенко
    © Фото Дарьи Паращенко

Шалость удалась:

Пока дети веселились, взрослые могли перекусить на фудкорте, поучаствовать в розыгрыше призов и просто расслабиться: в парке работала уютная зона отдыха с удобными пуфами-грушами и мягкими шезлонгами. Идеальная обстановка, чтобы отдохнуть и пообщаться с соседями.

Но главное волшебство началось с наступлением сумерек. Гости устроились поудобнее в летнем кинотеатре парка и под открытым небом вместе смотрели любимую сказку «По щучьему велению» — самый уютный финал семейного праздника!

  • © Фото Дарьи Паращенко
    © Фото Дарьи Паращенко

Следить за новостями Образцово можно в телеграм-канале микрорайона.

Читайте также: Где можно посмотреть кино в Краснодаре, кроме кинотеатров. 9 мест в разных районах города.

ГК ИНСИТИ Дети Кино Краснодар Парки Фестивали

Новости

В Краснодаре пройдет спецпоказ аниме «Призрак в доспехах»
В Ростовской области из крана потекла воспламеняющаяся вода с запахом бензина
«А маски не надо надеть?» Санаторий Анапы просит туристов надевать бахилы перед посещением пляжа
В школах Краснодара введут уроки снятия стресса и профилактики агрессии
В горах Сочи распустились осенние первоцветы. Это признак скорого похолодания
Задержки в аэропортах из-за атак БПЛА, высокие цены на авиабилеты и непогода. Туроператоры рассказали, почему туристы не торопятся в Геленджик осенью

Лента новостей

Задержки рейсов, высокие цены на авиабилеты и непогода
Вчера, 16:06
Задержки рейсов, высокие цены на авиабилеты и непогода
Туроператоры рассказали, почему туристы не торопятся в Геленджик осенью
Кино под звездами, сказки и попкорн
Вчера, 17:40 Реклама
Кино под звездами, сказки и попкорн
В новом краснодарском парке устроили летний фестиваль
Жара усилится
Вчера, 09:18
Жара усилится
Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели

Реклама на сайте