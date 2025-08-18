Кино под звездами, сказки и попкорн. В новом краснодарском парке устроили летний фестиваль

Теплый августовский вечер в парке «Флагманский» собрал жителей микрорайона Образцово на семейный праздник. Фестиваль «Сказка в Образцово» организовал застройщик «ИНСИТИ девелопмент» при поддержке «Ростелекома».

Уже с четырех часов дня парк наполнялся детским смехом и радостными голосами. Дети с азартом создавали рисунки и поделки своими руками на творческих мастер-классах, веселились с аниматорами, лакомились сладкой ватой и попкорном.

© Фото Дарьи Паращенко

Пока дети веселились, взрослые могли перекусить на фудкорте, поучаствовать в розыгрыше призов и просто расслабиться: в парке работала уютная зона отдыха с удобными пуфами-грушами и мягкими шезлонгами. Идеальная обстановка, чтобы отдохнуть и пообщаться с соседями.

Но главное волшебство началось с наступлением сумерек. Гости устроились поудобнее в летнем кинотеатре парка и под открытым небом вместе смотрели любимую сказку «По щучьему велению» — самый уютный финал семейного праздника!

© Фото Дарьи Паращенко